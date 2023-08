Kaspersky IT Security Economics Raporuna Göre Şirketlerin Yüzde 46'sı İş Yaptırmak İçin Uzmanlara Başvuruyor

Kaspersky'nin IT Security Economics raporuna göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sı iş süreçlerinin ve altyapının karmaşıklığı nedeniyle dışarıdan uzmanlara iş yaptırıyor. Kaspersky, çözümlerini gelişen iş ve güvenlik ihtiyaçlarına uyarlamak ve müşterilerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için düzenli olarak güncelliyor.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, şirket içi personel, tehdit ortamı hızla değiştiği için veya karmaşık BT güvenlik çözümlerini etkili bir şekilde kullanamadıklarından dolayı her zaman gerekli bilgiye sahip olmayabiliyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Kaspersky, çözümlerini gelişen iş ve güvenlik ihtiyaçlarına uyarlamak ve müşterilerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için düzenli olarak güncelliyor.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) ve Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDR Expert), Windows işletim sistemi ayarlarının müşterinin altyapısında daha esnek ve uyarlanabilir şekilde sandbox'ta yapılandırılmasına izin verecek biçimde güncellendi.

Bu, BT güvenlik uzmanlarının kötü amaçlı bağlantıları ve dosyaları daha iyi ayırt etmesine yardımcı oluyor ve kapsamlı işletim sistemine sahip sanal makineleri şirketlerin gerçek iş koşullarına göre daha özelleştirilebilir hale getiriyor. Bu yeni güncellemelerle müşteriler bilgisayar ve kullanıcı hesap adlarını, sistem dilini ayarlayabilecek ve uygulamaları yükleyebilecek.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ve Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert'in uyumluluğunu artırmak için, EDR aracısı Kaspersky Endpoint Security for Linux ve Kaspersky Endpoint Security for Windows'a entegre edildi. Bu ajandan toplanan telemetri verileri, API aracılığıyla üçüncü parti sistemlere gönderilebiliyor ve böylece mevcut SIEM, SOAR veya XDR sistemleri için daha fazla verimlilik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal İş Uzmanlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Veniamin Levtsov, "Müşterilerimiz karmaşık altyapılara ve esnek ayarlara sahip siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, özelleştiriyor ve yönetimlerini kolaylaştırıyoruz. Bu sayede işletmelerin siber dayanıklılığının artmasına katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.