Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Expert, SE Labs Testinde En Yüksek Puanı Aldı

Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Expert, SE Labs tarafından gerçekleştirilen testte en yüksek puanı alarak başarısını kanıtladı. Şirketin EDR çözümü, saldırıları tespit etme ve müdahale etme konusunda üstün yetenekler sergiledi.

Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Expert, SE Labs tarafından EDR çözümleri için gerçekleştirilen Enterprise Advanced Security testinde ikinci kez en yüksek "Toplam Doğruluk Derecesi" puanını kazandı.

Şirket açıklamasına göre, küresel uç nokta tespit ve müdahale pazarı büyümeye devam ediyor. Pazarın 2028 yılına kadar 7,1 milyar dolarlık küresel bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Tehditlerin sayısı arttıkça ve saldırılar daha sofistike hale geldikçe, şirketlerin iş ortamlarını tüm cihazlarda korumak için güvenilir tespit ve müdahale çözümlerine sahip olmaları önem taşıyor.

Bağımsız güvenlik test kuruluşu SE Labs, 4 farklı gelişmiş kalıcı tehdide (APT) -Turla, Ke3chang, Kimsuky ve ThreatGroup3390- dayanan 16 tam zincir saldırıyı, tespit yeteneklerini değerlendirmek için pazar lideri 6 EDR ürününe karşı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, 6 öncü EDR ürününe gerçek saldırgan davranışlarına dayalı olarak uygulandı. Her ürün, sızma ve izin yükseltme aşamalarından kurumsal ağ içinde yayılma ve veri dışa çıkarmaya kadar farklı aşamalarda incelendi.

Kaspersky EDR Expert, tüm aşamalardaki 16 saldırının her birini tespit etmeyi başardı ve yüzde 100 "Toplam Doğruluk Puanı" alarak mümkün olan maksimum 1188 puanı elde etti.

Bu puan, ürünün "Tespit Doğruluğu" ve "Meşru Doğruluk" derecelendirmelerinden geldi. Saldırıların her aşamasını tespit etmekle kalmadı, aynı zamanda herhangi bir yanlış pozitif üretmekten de kaçındı. Kaspersky çözümü mümkün olan en yüksek "AAA" derecesi ile ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, "Bağımsız testler, çözümlerimizin kalitesini kontrol etmemizi ve şirketin gelişen tehdit ortamına ayak uydurmadaki başarısını onaylamamızı sağlıyor. SE Labs tarafından Kaspersky EDR Expert'in üstün yeteneklerinin takdir edilmesinden heyecan duyuyoruz. Bu, doğru yönde ilerlediğimizi kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

SE Labs Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Simon Edwards da Kaspersky'nin SE Labs'ın gelişmiş güvenlik testlerinde en başından beri istikrarlı bir şekilde iyi performans gösterdiğini belirterek, "Testlerimiz, ürünleri dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin ve bireylerin karşılaştığı standart ve gelişmiş tehditlere maruz bırakıyor. Bu son derece zorlu bir süreç ve Kaspersky'nin kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip olması son derece takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert, bir şirketin kurumsal ağındaki tüm uç noktalarda kapsamlı görünürlük sağlıyor. Ayrıca, rutin EDR görevlerini otomatikleştirerek analistlerin karmaşık tehditleri ve APT benzeri saldırıları hızla tespit etmesini, önceliklendirmesini, araştırmasını ve etkisiz hale getirmesini sağlayarak üstün bir savunma imkanı sunuyor.