Kaspersky'den tatil öncesi dijital güvenlik ipuçları

Kaspersky, tatil döneminde dolandırıcıların gölge düşürmesini engellemek için dijital güvenliğe yönelik ipuçları paylaştı. Özellikle otel rezervasyonu yaparken ödeme yapılacak siteye dikkat etmek, güvenli ödeme işlemleri kullanmak, Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli olmak ve güvenilir seyahat acenteleriyle çalışmak gibi önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Kaspersky bütün bir sene boyunca iple çekilen tatile dolandırıcıların gölge düşürmesini engellemek amacıyla dijital güvenliğe yönelik çeşitli ipuçları paylaştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşan bayram tatili öncesi otel rezervasyonu yaparken ödeme yapılacak siteye dikkat etmek en önemli hususların başında geliyor.

Sitenin bütün güvenlik standartlarını sağladığını kontrol etmek cihaz ve yazılımların güncel olup olmadığından emin olmak ise dikkat edilmesi gereken diğer bir adım olarak öne çıkıyor.

3D Secure gibi güvenli ödeme işlemlerinin varlığı da kritik önem taşıyor. Kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı korunmak için adresin güvenilir olduğundan emin olunması gerekiyor. Şüphe çeken durumlarda, site içeriklerini ve adreslerini arama motorlarında aratarak şikayetlerin olup olmadığı kontrol edilebilir.

Wi-Fi ağlarına bağlanırken iki kere düşünün

Otelin sunduğu hızlı ve ücretsiz internet bağlantısının varlığı hayatı oldukça kolaylaştıran bir etken olsa da bu tip ortak kullanılan ağlar üzerinden kullanıcıların bilgilerinin çalınmasının oldukça kolay oluyor. Bu sebeple uzmanlar kullanıcıların özellikle ödeme, bankacılık işlemleri vb. gibi işlemlerini bu tip ağlar üzerinden yaparken çok dikkatli olunmasının gerektiğinin altını çiziyor. Ortak WI-FI noktasının kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda kullanıcıların kişisel bilgilerini gizleyecek VPN gibi hizmetlerden yararlanması ise önem taşıyor.

"Cazip fırsatlar"a dikkat

Kaspersky uzmanları özellikle tatil dönemleri gibi siber saldırganların en aktif oldukları dönemde kullanıcıların tatil planları yaparken karşılaştıkları kampanyalar hakkında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çünkü piyasa ortalamasının çok altında satılan uçak biletleri ve düşük fiyatlı otel rezervasyonları gibi cazip teklifler kullanıcıları güvenlik konusunda dikkatsiz davranmaya itebiliyor.

Ayrıca, kullanıcıların dijital güvenliklerini temin etmek için güvenilir ve tanınmış seyahat acenteleri veya otel rezervasyon platformlarıyla bağlantı kurması kritik önem taşıyor. Bu kurumsal platformlar, gerekli tüm güvenlik önlemleri alarak müşterilerinin bilgilerini korumak için özen gösterir. Kullanıcıların büyük indirimler sunan ve güvenilirliği şüpheli olan sitelere karşı dikkatli olması gerekiyor.

Son olarak, ödeme işlemleri sırasında kredi kartı veya güvenilir ödeme yöntemlerini tercih etmek önemli . Güvenli ödeme yöntemleri, kişisel ve finansal bilgilerini korumak için ek güvenlik sağlıyor.

Genel güvenlik kuralları

Kaspersky uzmanları, tatil döneminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında şunları kaydetti:

"Otel rezervasyonu yaparken Sitenin bütün güvenlik standartlarını sağladığını kontrol edin. Halka açık Wi-Fi ağları, kullanıcıları siber saldırılara maruz kalabileceği açık bir ortam olabilir. Siber suçlular, bu ağları kullanarak kullanıcıların verilerini izleyebilir veya kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla kişisel bilgilere erişebilir.

Bu nedenle, güvendiğimiz ve şifre korumalı Wi-Fi ağlarına bağlanmalı veya kişisel verileri korumak için VPN kullanmalısınız. Kullanıcıların sitelerde hesap oluştururken mümkün olduğunca güçlü bir parolalar oluşturması önem taşıyor.

Uzun, karmaşık ve benzersiz şifreler seçerek aynı şifreyi farklı hesaplarda kullanmaktan kaçının. Ayrıca, mümkünse çift faktör kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak hesaplarımızı daha da korumaya özen gösterin. Bunun yanı sıra yanınızda tatil süresince mümkün olduğunca az kart bulundurmaya özen göstermelisiniz.

Çok sayıda kartın yanınızda bulundurmak, kaybetme veya çalınma riskini artırır. Kartlarınızı kaybettiğinizde veya çalındığında, kişisel ve mali bilgileriniz kötüye kullanılabilir ve ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca çok sayıda kart bulundurmak, kullanıcıları kimlik avı saldırılarına karşı daha savunmasız hale getirebilir. Saldırganlar, birden fazla kart üzerindeki bilgilere erişerek dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı girişimlerinde bulunabilir.

Az sayıda kart taşıyarak, bu tür saldırılara karşı savunmanızı güçlendirebilirsiniz. Sizinle paylaşılan bilmediğiniz linklere tıklamaktan kaçının. Unutmayın ki bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi ise, büyük ihtimalle gerçek değildir.Aynı zamanda güvendiğiniz bir antivirüs programının arka planda çalışması önemli bir diğer faktör.

Kaspersky Lab'in Safe Money teknolojisi sayesinde ödeme yapacağınız sitenin güvenilirliğine dair kafanızdaki soru işaretlerinden de kurtulabilirsiniz."