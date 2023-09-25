Kaspersky, Çalışanları Hedef Alan Yeni Kimlik Avı Planını Ortaya Çıkardı

Kaspersky, çalışanları hedef alarak kurumsal sistemler için tehdit oluşturan ve kendisini insan kaynakları departmanlarından gelen bir bireysel değerlendirme formu olarak sunan yeni kimlik avı planını ortaya çıkardı.

Kaspersky, çalışanları hedef alarak kurumsal sistemler için tehdit oluşturan ve kendisini insan kaynakları departmanlarından gelen bir bireysel değerlendirme formu olarak sunan yeni kimlik avı planını ortaya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siber suçlular, çalışanların yönetim ile iletişim kurmak için daha fazla fırsata sahip olmak istemesini istismar ederek yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya koydu.

Çalışanlar, kendilerini bireysel değerlendirme için davet eden bir e-posta geldiğinde, özellikle de söz konusu e-postanın zorunlu olduğunun altı çizildiğinde genellikle tereddüt etmeden bu fırsatı değerlendirme yoluna gidiyor.

Siber suçlular, bu durumu en son spear-phishing kampanyalarında istismar etme yoluna gitti. Söz konusu dolandırıcılık yönteminde siber suçlular, insan kaynakları departmanlarından geliyormuş gibi görünecek şekilde hazırlanmış ikna edici e-postaları şirket çalışanlara gönderiyor. Bu e-postalar, çalışanların yöneticileriyle iletişim kurmasının bir yolu olarak bir kişisel değerlendirme formu eşliğinde sunuyor.

Sahte e-postalara dair açık işaretler

Dikkatli bakanlar, aldatmaya yönelik bu e-postalarda yer alan kimlik avı saldırısının bazı açık işaretini görebiliyor. İlk olarak, gönderenin e-posta adresi ile şirketin e-posta adresinin aynı olmaması dikkati çekiyor. Bu da en başından şüphe uyandırıyor.

İkinci olarak, gönderilen e-posta, ekteki formu herkesin gün sonuna kadar doldurması gerektiği konusunda ısrarcı bir dil sergiliyor. Bu da dolandırıcıların aciliyet hissi yaratmak için kullandıkları yaygın bir taktik olarak öne çıkıyor. Alıcılar e-postadaki bağlantıya tıkladıklarında başta zararsız görünen sorularla karşılaşıyor. Ancak dolandırıcılığın gerçek doğası, kurbanın e-posta adresini, şifresini ve şifre onayını isteyen son 3 soruda ortaya çıkıyor.

Bu yaklaşım mağdurları hazırlıksız yakalıyor. Çünkü hassas bilgiler sürecin sonuna doğru isteniyor. Tespit edilmekten daha da kaçınmak için dolandırıcılar "şifre" kelimesini gizleyerek kafa karışıklığını artırıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kaspersky Güvenlik Uzmanı Roman Dedenok, "Şirket çalışanlarını, özellikle insan kaynaklarından gelmiş gibi görünen bu tür e-postaları açarken dikkatli olmaya çağırıyoruz. Verileri korumak adına, istenmeyen bireysel değerlendirme taleplerinin gerçekliğini doğrudan İK departmanlarıyla doğrulamak çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Verileri kimlik avı saldırılarından koruma yolları

Verilen bilgiye göre, Kaspersky uzmanları, verileri kimlik avı saldırılarından korumak için tanınmayan bir kullanıcıdan veya numaradan alınan mesajların tıklanılmamasını öneriyor.

Güçlü parolaların tercih edilmesi, tüm mesajlaşma uygulaması hesapları için benzersiz parolalar kullanılması, aynı parolayı birden fazla hesapta kullanmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor.

Bağlantıların gerçekliğinin doğrulanmasını isteyen uzmanlar, herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce gerçekten resmi olup olmadığının kontrol edilmesi noktasında uyarıyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, güvenlik çözümlerinden yardım alınması tavsiyesinde bulunuyor.