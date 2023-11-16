Kaspersky, Afrika'da Şeffaflık Merkezi Açtı

Kaspersky, Afrika Siber Savunma Forumu'nun (ACDF) bir parçası olarak Afrika bölgesindeki ilk şeffaflık merkezinin açıldığını duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Afrika bölgesindeki internet penetrasyonu yıllar geçtikçe istikrarlı bir şekilde artıyor. Dünya Bankası verilerine göre Afrika'da geniş bant internet erişimi 2019'da yüzde 26 iken 2022'de yüzde 36'ya yükseldi.

Afrika Birliği'nin Dijital Dönüşüm Stratejisi'nde belirtildiği üzere Afrika'daki tüm insanların 2030 yılına kadar dijital olarak güçlendirilmesi gerekiyor. Bu da dijitalleşmenin hem fırsatlar hem de zorluklar eşliğinde artacağı anlamına geliyor.

Kigali'deki yeni şeffaflık merkezi, Kaspersky'nin iş ortakları, müşterileri ve siber güvenlikten sorumlu düzenleyici kurumların kullanımına açık olacak.

Merkez, 2018'de ilk tesisin açılmasından bu yana şeffaflık merkezleri ziyaretçileri arasında önemli bir popülerlik kazanan "mavi pist" inceleme seçeneğiyle hizmet etmek üzere tasarlandı.

Bu yapı Kaspersky'nin mühendislik ve veri işleme uygulamalarına genel bir bakış imkanı sunuyor. Kaspersky'nin iş ortakları ve müşterileri, ziyaretleri boyunca Kaspersky uzmanlarına şirketin veri işleme prosedürleri ve çözümlerinin işleyişi ile ilgili her türlü soruyu sorabiliyor.

Ayrıca, "mavi pistin" bir parçası olarak Kaspersky'nin kamu kurumları, akademi ve şirketler için Siber Kapasite Geliştirme Programı'nın önemli noktalarını öğrenerek, kullandıkları ICT ürünlerinin güvenliğini değerlendirme becerileri edinebiliyor veya bu becerileri geliştirebiliyor.

Şeffaflık ve siber suçlarla mücadele arasındaki güçlü bağın ve Kaspersky'nin her iki amaca olan bağlılığının altını çizen yeni Şeffaflık Merkezi'nin açılışı, Afrika Birliği Polis İşbirliği Mekanizması (AFRIPOL) tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Dijital güven oluşturma açısından örnek olacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRIPOL İcra Direktörü Vekili Büyükelçi Jalel Chelba, Afrika bölgesinin şu anda hızlı bir dijital dönüşümden geçtiğini ve internet penetrasyonunun yıldan yıla arttığını belirtti. Chelba, "Teknoloji kullanımından kaynaklanan potansiyel güvenlik risklerine karşı koymak için, riskleri azaltmaya yönelik etkili bir çerçeveyi neyin oluşturduğunu anlamak zorunludur. Kaspersky'nin Afrika bölgesindeki ilk şeffaflık merkezinin açılışını duyurduğu bugün, şirketin bu açık yaklaşımını takdir ediyor ve bölgedeki kuruluşlar için dijital güven oluşturma açısından örnek teşkil eden Global Şeffaflık Girişimi'ni memnuniyetle karşılıyoruz. Kaspersky, siber suçlarla mücadele etmek için yerel, bölgesel ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma ve teknik uzmanlığını şeffaflık ruhu içinde paylaşma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, bölgedeki tesisin açılmasıyla birlikte Kaspersky, ağını Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey ve Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da bulunan toplam 11 şeffaflık merkezini kapsayacak şekilde genişletecek.

Kaspersky Asya-Pasifik, Japonya, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgeleri Kamu İlişkileri ve Kamu Politikaları Başkanı Genie Sugene Gan, ACDF'deki açılış konuşmasında Küresel Şeffaflık Girişimi'ndeki bir başka kilometre taşına dikkati çekti. Gan, şunları aktardı:

"Afrika gündeminde siber güvenliğe yapılan vurgunun artması ulusal makamların ilgisini çekiyor. Ancak siber kapasite geliştirme konusunda önemli bir boşluk mevcut. Kaspersky, bölgedeki şeffaflık merkezini açarak ürün güvenliğini değerlendirme ve güvenli geliştirme süreçleri oluşturma gibi kritik alanlarda eğitim sunarak yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Şeffaflık merkezinin açılışı hem kuruluşumuz hem de bölge için çok önemli bir ilerleme ve önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Çünkü bu sayede bölgeye temel kapasite geliştirme yetenekleri ve en iyi siber güvenlik uygulamalarını getiriyoruz."

Kaspersky, dijital güvenin geliştirilmesinde öncü

Açıklamada yer alan bilgilere göre, siber güvenlik sektöründe şeffaflığı artırmaya kendini adamış bir siber savunma şirketi olan Kaspersky, 2017 yılında Küresel Şeffaflık Girişimi'ni başlatarak dijital güvenin geliştirilmesinde öncü oldu.

Bu girişim, şirketin Kaspersky'nin nasıl çalıştığını, hangi standartları uyguladığını, çözümlerinin nasıl performans gösterdiğini ve neden güvenilir olduklarını açıklamaya hazır olduğunu teyit ediyor.

Kaspersky, ürünlerinin, iç süreçlerinin ve genel iş operasyonlarının güvenilirliğini doğrulama ve onaylama sürecine daha geniş bir topluluğu aktif olarak dahil ediyor. Global Şeffaflık Girişimi'nin önemli bir yönü olarak şirket, kaynak kodunu harici inceleme için ortaya koyan ilk siber güvenlik tedarikçisi olarak bu yaklaşıma liderlik ediyor.