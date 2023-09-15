Kaspersky, abonelik takip uygulaması SubsCrab'ın Premium sürümünü yayınladı

Kaspersky, kullanıcıların aboneliklerini takip etmelerine ve ödemelerini kontrol etmelerine yardımcı olacak bir mobil uygulama olan SubsCrab'ın Premium sürümünü yayınladı. Abonelik modeli, dijital hizmetlerden para kazanmaya yönelik olarak popülerlik kazanıyor.

Kaspersky, kullanıcıların aboneliklerini takip etmelerine ve ödemelerini kontrol etmelerine yardımcı olacak bir mobil uygulama olan SubsCrab'ın Premium sürümünü yayınladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, abonelik modeli, dijital hizmetlerden para kazanmaya yönelik olarak son yıllarda popülerlik kazanan bir yöntem olarak öne çıkıyor. "Subscription E-Commerce Global Market Report" raporuna göre, aboneliğe dayalı küresel e-ticaret pazarı, 2022'de 119,4 milyar ABD dolarından 2023'te 196,35 milyar ABD dolarına çıkarak yüzde 64,4'lük yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) ulaştı.

Deloitte'un Dijital Medya Trendleri Araştırması (Digital Media Trends Survey), dünya nüfusunun yüzde 20'sinin, her biri ayda 100 doların üzerinde olan 10'dan fazla ücretli aboneliğe sahip olduğunu ortaya koydu.

SubsCrab, şirketin yenilikçi iş ortaklıları ve ürünler geliştirmekten sorumlu iş bölümü olan Kaspersky Product Studio bünyesinde geliştirildi. SubsCrab, hem iOS hem de Android'de kullanılabiliyor. Uygulama, 4 binden fazla abonelik hizmeti ve 11 bin fiyat planı dahil olmak üzere geniş bir mevcut abonelik kataloğu içeriyor. Diğer abonelik takip uygulamalarının aksine SubsCrab, kullanıcıların ekleyebileceği abonelik sayısına herhangi bir sınırlama koymuyor.

Uygulamanın Ücretsiz ve Premium sürümleri de mevcut bulunuyor. Ücretsiz uygulama, kullanıcının tüm aktif abonelikleri görüntülemesine ve manuel olarak eklemesine olanak tanıyan temel bir abonelik izleyicisinin yanı sıra gelecekteki ücretlerin takvimini de içeriyor. Buna ek olarak, yaklaşan ücretler hakkında anlık bildirimlerin yanı sıra alternatif hizmetler ve ilgilenilen abonelikler hakkında faydalı bilgiler de sunuyor.

Ücretli Premium sürümün işlevselliği, çeşitli ek yardımcı araçlarla daha da genişletildi. Özellikle e-posta tarama seçeneği, tüm aktif abonelikleri hizmete manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Uygulama seçilen posta kutusunu tarıyor, kullanıcının aktif aboneliklerini otomatik olarak buluyor ve ekliyor.

Buna ek olarak, uygulama, kullanıcı hesaplarını ayrı kategorilere atayabiliyor. Örneğin, işle ilgili abonelikleri, oyunlar ve akış hizmetleri gibi kişisel aboneliklerden ayırmak da mümkün oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SubsCrab'ın yaratıcısı Kirill Yurkin, "Günümüzde çoğu dijital hizmet, program ve uygulama abonelik modeliyle çalışıyor. Bu, anlaşılması kolay olan, kullanıcı dostu bir yaklaşım. Ancak bir noktada kullanıcılar çok fazla abonelik biriktiriyor, bu da aboneliklerin takibini zorlaştırıyor ve potansiyel olarak çok pahalıya mal oluyor. SubsCrab'ı kullanıcının aktif aboneliklerini tek bir yerde birleştirmesi için tasarladık ve onlara kolayca takip etme imkanı sunduk." ifadelerini kullandı.