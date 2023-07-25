Kaspersky, 2023 Uç Nokta Koruması Duygusal Ayak İzi raporunda şampiyonlar arasında yer aldı

Kaspersky, SoftwareReviews tarafından yapılan 2023 Uç Nokta Koruması Duygusal Ayak İzi raporunda şampiyonlar arasında seçildi. Kaspersky Endpoint Security for Business, kullanıcıların yüksek memnuniyetini temsil eden Net Duygusal Ayak İzi puanıyla öne çıktı. Ayrıca diğer Kaspersky ürünleri de takdir gördü. Kaspersky Kurumsal Ürünler Başkan Yardımcısı Ivan Vassunov, ürünlerinin başarısından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaspersky, kurumsal yazılım pazarındaki müşteri görüşlerine dair en iyi veri kaynağı olan SoftwareReviews tarafından 2023 Uç Nokta Koruması Duygusal Ayak İzi raporunun şampiyonlarından biri olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SoftwareReviews'ın duygusal ayak izi anketi, strateji, hizmet deneyimi, ürün deneyimi, ihtilafların giderilmesi ve sözleşmeye dair müzakereler dahil olmak üzere hizmet sağlayıcıların müşterilerle ilişkilerinin 27 unsurunda kullanıcı memnuniyetini ölçüyor.

Sonuç, kullanıcının hizmet sağlayıcıya ve ürüne karşı hissettiği duygunun güçlü bir göstergesi olarak genel kullanıcı duyarlılığını temsil eden Net Duygusal Ayak İzi puanını belirliyor.

Kaspersky Endpoint Security for Business, Şubat 2023'te yüzde 97 Net Duygusal Ayak İzi ile 2023 Uç Nokta Koruması Duygusal Ayak İzi raporunda şampiyonlar arasında kabul edildi. Bu da Kaspersky ürününü kullanmanın müşterilerde duygusal ölçekte yüksek bir olumlu yankı uyandırdığı anlamına geliyor.

Araştırmada müşterilerden Kaspersky Endpoint Security ile yaşadıkları deneyimi değerlendirmeleri istendiğinde ürün yüksek oranda geri bildirimler aldı. Müşteriler ürünü güvenlik koruma özellikleri için yüzde 98, güvenilirlik için yüzde 97 ve sunduğu benzersiz özellikler için yüzde 96 olarak puanladı. Müşterilerin yüzde 97'si ürünün sürekli geliştiğini düşündüklerini, yüzde 97'si lisanslarını yenilemeyi planladıklarını ve yüzde 90'ı ürünü tavsiye etme olasılıklarının yüksek olduğunu belirtti.

Diğer iki Kaspersky ürünü de bu yıl diğer Duygusal Ayak İzi kategorisinde takdir gördü. Kaspersky Security Awareness ve Kaspersky Secure Mail Gateway, Şubat ayında Security Awareness and Training Tools Duygusal Ayak İzinde ve Nisan ayında Secure Email Gateway - Enterprise (SEG) Duygusal Ayak İzinde Değer Üretenler arasında gösterildi. Bu takdir, ürünlerin kullanıcılar nezdindeki verimliliği ve paralarının karşılığını verme açısından başarısını gösteriyor.

Kaspersky şampiyonlar arasında gösteriliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Ürünler Başkan Yardımcısı Ivan Vassunov, ürünlerinin bir kez daha SoftwareReviews'ın Duygusal Ayak İzi değerlendirmesinde en üst sıralarda yer aldığını görmenin harika olduğunu belirtti.

Tehdit ortamının gelişmesiyle birlikte işletmelerin uç noktalarını korumaları, iş e-postalarının tehlikeye girmesini önlemeleri ve çalışanlarını zamanında eğitmelerinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca gerekli tüm güvenlik ürünlerine sahip olmak, bunların sürekli test edildiğini ve yeni zorluklar doğrultusunda geliştirildiğini bilmek de büyük önem taşıyor. Araştırmada şampiyonlar arasında gösterilen Kaspersky Endpoint Security for Business, XDR'mize entegre yerleşik gelişmiş EDR işlevselliği içeriyor. Böylece tehditleri kolayca araştırmak ve bunlara yanıt vermek için hedefli saldırılara karşı kapsamlı koruma sağlıyor.

Bu güvenlik ekosisteminin kilit halkası olan Kaspersky Endpoint Security for Business, fidye yazılımı saldırılarının önlenmesine dair en son teknolojinin avantajları da sağlıyor. Ürünlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için gösterdiğimiz tüm çabaların müşterilerimizin geri bildirimlerine yansımasından ve kullanıcıların bizi güvenebilecekleri bir satıcı olarak konumlandırmasından mutluluk duyuyoruz."

Duygusal Ayak İzi sonuçları gerçek kullanıcı inceleme verilerine ve yorumlarına dayanıyor. Duygusal Ayak İzinde yayınlanan veriler gerçek son kullanıcılardan toplanıyor ve titizlikle doğrulanıyor.