Kasko ile ilgili sıkça sorulan soruların hangileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte kasko sigortası hakkında merak edilenler ve yanıtları…

Araç sahipleri için en önemli sigorta ürünlerinden biri olan kasko sigortası, çoğu zaman trafik sigortasıyla birbirine karıştırılıyor. Kasko sigortası, istenmeyen bazı durumlar yaşandığında araç sahiplerinin zararlarını teminat altına alan bir sigortadır. Trafik sigortası gibi yaptırılması yasal olarak zorunlu değildir. Ancak sunduğu teminatlar nedeniyle her araç sahibinin yaptırmasında büyük fayda olan bir sigorta ürünü olduğunu da ekleyelim.

Kasko ile ilgili en çok sorulan 5 soru!

Peki, kasko ile ilgili sıkça sorulan soruların hangileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte kasko sigortası hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları…

Kasko Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

Kasko sigortası, çarpma ve çarpışma ya da hırsızlık durumunda devreye giren bir sigorta ürünüdür. Aynı zamanda doğal afetler, yanma, halk hareketlerinden kaynaklı olarak aracın zarar görmesi, üçüncü kişiler tarafından araca zarar verilmesi gibi durumlarda da hasarın limitler dahilinde olmak kaydıyla sigorta tarafından karşılanması mümkün olur. Burada belirleyici olan husus, sigorta poliçesine hangi teminatların dahil edildiğidir. Araç sahipleri ek teminatların da poliçesine dahil edilmesini sağlayabilir ve bu durumda poliçenin kapsamı çok daha geniş olacaktır.

Kasko Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kasko sigortasında fiyatlar belirlenirken sadece aracın markası ve modeli dikkate alınmaz. Aracın plaka ili, ikamet edilen şehir, hem aracın hem de araç sahibinin geçmiş hasar ve kaza bilgileri de sigorta prim fiyatının belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardır. Elbette aracın modeli ve tipi de dikkate alınır ve tüm bu bilgiler doğrultusunda kasko sigortasında prim yani fiyatlar belirlenir. Aynı marka ve modelde olan iki araç için farklı fiyat tekliflerinin sunulmasının nedeni de budur. Diğer parametreler, iki araç için sunulan fiyat teklifinin farklı rakamlara tekabül etmesini beraberinde getirebilir.

Aracın kasko değerleri ise Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından belirlenir. Bu değerlerin belirlenmesinde her ay piyasada mevcut olan araç modelleri, araçların yaşları gibi hususlar göz önünde bulunduruluyor. Araç sahipleri, araçlarının kasko değerini TSB internet sitesi üzerinden de öğrenebiliyor.

Kasko Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Araç sahipleri, kasko sigortası yaptırmış olmalarına karşın hangi durumlarda ödeme yapılmadığını da bilmelidir. Eğer kasko sigortası poliçesinde mevcut olmayan bir durum nedeniyle araçta hasar meydana geldiyse, sigorta bu hasarı karşılamaz. Kasko sigortasının genel şartları ve teminatlar dışında sigorta ödeme yapmaz. Bunların haricinde, alkollü araç kullanmak ya da ehliyetsiz olarak araç kullanmak durumunda sigortanın ödeme yapmadığını belirtmeliyiz. Aynı durum uyuşturucu madde kullanımında da geçerlidir. Sigorta poliçesinde bu konu hakkında gerekli tüm bilgiler bulunur.

Kasko Sigortasında Hangi Firma Daha Avantajlı?

Birçok faktörü göz önünde bulundurarak, araç sahipleri için en avantajlı kasko sigortası seçeneğinin Generali Sigorta olduğunu söyleyebiliriz. Uygun fiyatlarla aracına kasko yaptırmak isteyen çok sayıda araç sahibi de tercihini bu firma yönünde kullanıyor. Generali Sigorta tarafından sunulan kasko sigortasının sıklıkla tercih edilmesinin nedenlerinden biri de sunulan indirimlerdir.

Hasarsızlık indirimi ile birlikte özel anlaşmalı servis indirimi ve muafiyetli poliçe indirimi gibi çeşitli indirim fırsatları da sizlere sunulur. Dolayısıyla avantajlı bir kasko seçeneğinden faydalanmak isteyenler tercihini Generali Sigorta yönünde kullanır. Firmanın internet sitesi olan generali.com.tr'yi ziyaret ederek, siz de hem kasko sigortası hem de sunulan ayrıcalıklar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kasko Sigortası Yol Yardım Hizmetini Karşılar mı?

Generali Sigorta tarafından sunulan kasko sigortası yol yardım hizmetini de karşılıyor. Arıza ya da kaza durumunda çekici, kurtarma ve yol kenarında onarım hizmetleri karşılanıyor. Bununla birlikte, lastik patlaması gibi sık yaşanan durumlarda ve benzin bitmesi durumunda da destek sağlandığını bilmeyenler için ekleyelim. Üstelik bu hizmetlerden 7/24 faydalanmak mümkün oluyor!