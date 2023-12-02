Kasım 2023'ün En Hızlı Android Telefonları Belli Oldu

AnTuTu, performans testinden en yüksek puanı alan cihazları açıkladı. Bu sayede Kasım ayının en hızlı Android amiral gemisi modelleri belli olmuş oldu.

AnTuTu, performans testinden en yüksek puanı alan cihazları açıkladı. Bu sayede Kasım ayının en hızlı Android amiral gemisi modelleri belli olmuş oldu. İşte Kasım 2023'ün en hızlı Android telefonları.

Kasım 2023'ün en hızlı Android modelleri!

AnTuTu her ay uygulamasında en yüksek puan alan modelleri sıralıyor. Geçtiğimiz ay yeni tanıtılan birçok model AnTuTu'da hünerlerini sergiledi. Peki en iyileri hangisi? Gelin AnTuTu'nun Kasım 2023 listesindeki amiral gemisi modellerine göz atalım.

Red Magic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB): 2.188.631

Vivo X100 (Dimensity 9300, 16GB+1TB): 2.184.153

iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+1TB): 2.174.484

iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+1TB): 2.141.004

vivo X100 Pro (Boyutlar 9300, 16GB+1TB): 2.109.880

Xiaomi 14 Pro (SD8 Gen 3, 16GB+512GB): 2.006.861

Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB): 2.004.263

iQOO 11S (Snapdragon 8 Gen 2, 16GB+512GB): 1.647.756

OnePlus Ace 2 Pro (SD8 Gen 2, 24GB+1TB): 1.642.418

Vivo X90 Pro+ (SD8 Gen 2, 12GB+512GB): 1.629.535

Listenin başında oyuncular için üretilen bir model olan Red Magic 9 Pro+ yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan Red Magic 9 Pro+, 16 GB RAM belleği ile AnTuTu'dan en yüksek puanı alıyor. İkinci sırada ise liderliği çok az bir farkla kaçıran Vivo X100 var. Dimensity 9300 yonga seti ve 16 GB RAM bellek ile AnTuTu testlerine tabi tutulan Vivo X100, 2.184.153 puanla en hızlı Android telefonlar listesinin ikinci sırasına yerleşmiş.

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Geçtiğimiz ay listenin başında yer alan Xiaomi 14 ailesi bu ay altı ve yedinci sıraları tutuyor. Onların hemen önünde ise performansları ile dikkat çeken iQOO 12 modelleri var. Yine sekizinci sırayı da iQOO 11S ile tutmayı başaran Çinli şirket, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili OnePlus Ace 2 Pro'yu gerisinde bırakıyor. Listenin sonunda ise yine Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Vivo X90 Pro+ yer alıyor.

Genel olarak baktığımızda hiçbir cihazın ötekinden eksik kalır yanı yok. Ancak bu liste bizlere Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin gerçekten performanstan ödün vermediğini gösteriyor. Hatta Snapdragon 8 Gen 2'nin hala rakiplerini geride bıraktığını da gözler önüne sürüyor.

Sizin AnTuTu Kasım 2023 en hızlı Android telefonlar listesindeki favori cihazınız hangisi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.