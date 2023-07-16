Karsan'ın çevreci araçları İzmir Ödemiş'te hizmete girdi

Karsan, İzmir Ödemiş'te yeni nesil çevreci araçlarını hizmete sundu. Yeni araçlar, toplu taşıma altyapısını elektriklendiren Karsan'ın Türkiye'deki çalışmalarının bir parçası olarak teslim edildi.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin de filolarını en yeni teknolojiye sahip gelişmiş araçlarla yenilemelerine tam destek veren Karsan'ın yeni nesil çevreci araçları İzmir Ödemiş'te hizmete girdi.

Karsan açıklamasına göre, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla Avrupa'nın toplu taşıma altyapısını elektriklendiren şirket, Türkiye'deki çalışmalarına da ara vermiyor.

Yeni araçların teslimat törenine Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Belediye Ulaşım Yönetimi, S.S. Ödemiş Seyahat Motorlu Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Mersin ve üyeleri katılım sağladı.

Törende S.S. Ödemiş Yolcu Taşıyıcıları Kooperatifi'ne, 8 adet otomatik şanzımanlı çevreci ATAK ve 2 adet de JEST teslimatı gerçekleştirildi. Dünya kara ulaşımı pazarında, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözümler sunan Karsan, geçen yıl da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı çevreci araç alımı ihalesini kazanarak 205 adet Menarinibus Citymood aracını belediyenin hizmetine sunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, kurduğu iş ortaklıkları ve öncü yenilikleriyle Karsan'ın, bugün itibarıyla dünyanın 21 farklı ülkesinde hizmet verdiğini ifade etti.

Arpacıoğlu, "Türkiye'deki faaliyetlerimiz de son sürat devam ediyor. Türkiye'deki yerel yönetimlerin, filolarını en yeni teknolojiye sahip Karsan modelleriyle yenilemelerine tam destek veriyoruz." açıklamasını yaptı.

Karsan'ın, kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Arpacıoğlu, "Tarihi dokusuyla İzmir'in önemli ilçelerinden olan Ödemiş'e yönelik yaptığımız bu teslimatın ilçenin toplu taşıma çözümleri için son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teslimatların ardından Ödemiş halkı, şehir içinde konforlu ve güvenli biçimde seyahat edebilecek." değerlendirmesinde bulundu.