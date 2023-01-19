Karne dönemi yaklaştı! e-Okul üzerinden takdir ve teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

2022 - 2023 yılı 1. döneminin sona ermesine kısa bir zaman kaldı. Peki e-Okul üzerinden takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

2022 – 2023 yılı eğitim ve öğretim 1. döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Yaklaşan sömestr tatili ile birlikte öğrenciler, hangi belgeyi kazandıklarını merak etmeye başladı. Peki e-Okul üzerinden takdir ve teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

e-Okul üzerinden takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Öğrenciler, dönem boyunca gördükleri eğitim ile öğrendikleri konular üzerinden ölçme ve değerlendirme sınavına giriyor. Bu sınavlardan elde edilen puanlara göre ise bir başarı belgesiyle ödüllendiriliyor.

Bakım ve onarım dışında sürekli kesintisiz hizmet veren e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi; not sorgulaması, devamsızlık ve benzeri durumlar hakkında bilgi edinmek için açık kalacak. Takdir veya teşekkür belgesi alıp almadığınızı öğrenmek için öncelikle ortalamanızı öğrenmeniz gerekiyor.

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Ortalama nasıl öğrenilir?

e-Okul'un mobil uygulaması üzerinden giriş yaptığınız, dönem ortalamanızı görebiliyorsunuz. Web sitesi üzerinden girdiğinizde maalesef ki ortalama gösterilmiyor ve dolayısıyla kendiniz hesaplamanız gerekiyor.

Mobil uygulama:

E-okul Vbs uygulamasını Play Store veya App Store üzerinden indirin.

Uygulamaya giriş yapın.

Öğrenci Listesi arasından seçim yapın. Daha önce hiç öğrenci eklemediyseniz, sağ alttaki "+" butonu ile ekleyebilirsiniz.

Not Bilgileri kısmına giriş yapın.

Dönem ortalamanız, sayfanın en aşağısındaki "Dönem Not Ortalaması" kısmında yazmaktadır.

e-Okul mobil uygulamasına erişemiyorum, ortalamamı nasıl öğrenirim?

e-Okul Veli Bilgilendirme sisteminin mobil uygulamasına erişemiyorsanız, web sitesi üzerinden dönem ortalaması hesaplamasını kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle e-Okul sistemine giriş yapmalısınız.

Buraya tıklayarak e-Okul Yönetim Bilgi sitesine ulaşın.

Giriş seçeneklerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişine tıklayın.

Önünüze gelen ekrana; resimdeki sayıları, öğrencinin T.C. kimlik numarasını ve okul numarası bilgilerini yazın.

VBS Güvenlik Kontrol sayfasında da, öğrenci ile alakalı sorulan sorulara doğru bilgilerle cevap vermeniz gerekiyor.

Tüm bilgileri doldurduktan sonra "Tamam" butonuna tıklayın ve e-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapın.

Sol menüden Öğrenci Bilgileri >Not Bilgisi sayfasına ulaşın.

Ortalamanızı hesaplamak için şu adımları uygulayın;

Derse ait tüm sınav ve sözlü puanlarını birbirleri ile toplayın.

Çıkan sonucu, toplam sınav ve sözlü sayısına bölün.

Örneğin;

1. sınav: 100

2. sınav: 50

1. sözlü: 90

2. sözlü: 90

Ders ortalaması: (100 + 50 + 90 + 90) / 4 = 82.5

Dönem ortalaması hesaplama:

Her dersin ortalamasını, haftalık saati ile çarpın.

Çarpım sonuçlarını, birbirleri ile toplayın.

Çıkan sonucu, bir haftada gördüğünüz toplam ders saatine bölün.

Takdir ve Teşekkür hesaplama

Dönem ortalamanız;

69.99 altındaysa : Belge alamazsınız.

70.00-84.99 aralığında: Teşekkür belgesi ile sınıfı geçersiniz.

85.00 üstündeyse: Takdir belgesi ile sınıfı geçersiniz.

Karne günü ne zaman?

Öğrenciler, 20 Ocak Cuma günü eğitim gördüğü okuldan karnesini ve başarı belgelerini alabilirler.

Peki sizlerin 1. dönem ortalamanız kaç? Takdir veya teşekkür alıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.