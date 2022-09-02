Havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 2018 yılından beri düzenli olarak yapılıyor. Başlangıçta yalnızca İstanbul'da düzenleniyor olsa da artık birer yıl arayla farklı şehirlerde de gerçekleştiriliyor. Hatta geçtiğimiz mayıs ayında Azerbaycan'da boy gösterdi. Bu yıl gerçekleşen TEKNOFEST'te STM'nin standını ziyaret ettik ve yenilikleri yerinde gördük.

Kargu'ya TEKNOFEST'te yakından baktık!

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2022, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Milli Mühendislik ürünlerinin ziyaretçilerle buluşturan STM, Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Türkiye'nin ilk döner kanatlı mini vurucu insansız hava aracı KARGU, Türkiye'nin ilk sabit kanatlı mini vurucu insansız hava racı ALPAGU ve denizaltı maketlerini standında sergileniyor.

STM, Kargu Drone'a ait maketi sizlere hediye ediyor! Detaylar için ?? • https://t.co/OOyxq6P3tW pic.twitter.com/VK38fGMFUn — ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) August 31, 2022

SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, STM Genel Müdür Yardımcısı Enis Müçteba Memiş ile etkinlik alanında ziyaretçileri nelerin beklediğini konuştu. STM'nin üstlendiği drone yarışı World Drone Cup (WDC) hakkında da bilgi veren Memiş, "Drone yarışmasına dünyanın dört bir yanından yarışmacılar geliyor. Kendi dronelarını kendileri topluyor ve yazılımlarını kendileri yapıyorlar. Drone şampiyonası bu alanın 'Formula 1'i sayılabilir." dedi.

Brezilya'dan Ukrayna'ya, ABD'den Portekiz'e kadar 26 ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı yarışta, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC'de 1. pist günü dün itibariyle başladı ve 4 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.