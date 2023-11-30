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Kargo Şirketlerinden Gelen Dolandırıcılık Tehlikesine Dikkat

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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), kargo şirketlerinden gelen dolandırıcılık tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, kullanıcıları oltalama saldırılarına karşı uyardı ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), son günlerde özellikle kargo şirketlerinden geldiği izlenimi verilen ve "Gönderiniz yola çıktı" diye başlayarak linkin tıklanması istenen mesajlarla artan dolandırıcılık tehlikesine dikkati çekti.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, AA muhabirine, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi hırsızlıklarının bireylere maddi manevi kayıplar yaşattığını, bu tür konularda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Genellikle bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen çeşitli saldırı girişimleriyle kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Kurt, "Siber suçlular hedeflerinde yer alan kişinin önce güvenini sağlayıp daha sonra kişiyi aldatarak istedikleri bilgileri ele geçirmek için sosyal mühendislik saldırılarından 'oltalama' olarak adlandırılan yöntemleri kullanıyorlar." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Kurt, oltalama yönteminde dolandırıcıların tıpkı balığı oltaya getirmek için yemlenmesi gibi kullanıcılara rastgele mesaj ya da e-posta göndererek tuzağa düşmelerini beklediklerini vurguladı.

Gönderilen mesaj ya da e-postaların içeriğinin resmi ya da bilindik kurumlardan, bankalardan, internet sağlayıcısı firmalardan, kargo şirketlerinden gelmiş gibi görünebildiğine işaret eden Prof. Dr. Kurt, "Mesaj içeriğinde kullanıcının giriş yapması, tıklaması istenilen bir bağlantı olabilir. Mesajın ya da e-postanın içeriğinde kullanıcıların üyelik bilgilerini güncellemeleri, hesapları çalındığı için şifrelerini değiştirmeleri gibi gerçek dışı sebeplerle tıklamaları istenen bir bağlantı bulunur ve tıklandığında aslında bambaşka bir siteye gitmeleri sağlanır." ifadesini kullandı.

"İlgili kurumla iletişime geçilerek teyit edilmeli"

Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, mesajda bahsedilen hizmet sektörünün sitesinin bir kopyası gibi görünen ancak tuzak için oluşturulmuş siteye, güvenliği için başka kişilerle paylaşmaması gereken kişisel bilgilerini giren kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi.

Saldırılara karşı bireylerin kendilerini koruyabilmeleri için çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kurt, şunları kaydetti:

"Dijital ortamlar aracılığıyla gelen her türlü mesaj, ileti, e-posta ve reklama şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Bu mesajlar bir aile üyesi ya da arkadaştan gelse bile onların hesaplarının da siber suçlular tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülmelidir. Günümüzde artık yapay zeka teknolojilerindeki değişimler de bu mesajların içeriklerinde çok etkili yanılsamalara sebep olabildiğinden, gelen şüpheli içerikler gerçek kaynağından muhakkak teyit edilmelidir. Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalıdır. 'Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz' gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara inanılmamalıdır. Bankalardan, e-ticaret sitelerinden ya da kargo şirketlerinden kullanıcıya özel gelen mesaj içerikleri, ilgili kurumla iletişime geçilerek teyit edilmeli, daha sonra dikkate alınmalıdır. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı ayrıca kullandıkları dijital cihazların ve yazılımların güncel, güvenlik uygulamalarının ise aktif olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Oltalama saldırısı olduğu düşünülen her türlü e-posta, mesaj, reklam ve internet adresi en kısa sürede ilgili mercilere şikayet edilmelidir."

Kaynak: AA / Teknoloji

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