Kargo Kutusu Bile Açılmamış iPhone 4 4GB ve Apple Ödülü Müzayedede

Bazı nadir Apple ürünleri müzayedelerde yüksek fiyatlara satışa çıkıyor. Bunlardan bazıları eski seri iPhone modelleri olurken bazılarıysa Apple tarafından ürettirilmiş veya verilmiş özel ürünlerden oluşuyor. Bugünse bu ürünlerden 2 tanesi daha alıcısını bekliyor. İşte karşınızda kargo kutusu bile açılmamış iPhone 4 4GB ile Apple tarafından verilmiş ödül…

Kargo kutusundan çıkmamış iPhone 4 4GB ve Apple ödülü!

Antika eserler tarih boyunca herkesin ilgi odağı olmuştur. Klasik otomobiller, eşyalar, tarihi resimler vb. eskiyi çağrıştıran eşyalar insanların her zaman satın alma arzularını tetiklemiştir. Çünkü biraz felsefi de olsa insan her zaman geçmişe dönmeyi isteyen bir canlıdır. Bu iPhone 4 için de birazcık bu duygusal konular tetikliyor diyebiliriz.

Konuya geri dönersek şu an canlı olarak bir müzayede sitesinde iPhone 4 modelinin 4GB depolama kapasitesine sahip versiyonu satışta. 2007 yılında üretilen ve FedEx kargo poşeti bile açılmamış olan telefon tekliflere açık halde yeni sahibini bekliyor. En son verilen teklif ise 24 bin dolar civarında bir fiyat. Bu da Türk Lirasına çevrildiğinde 720 bin TL anlamına geliyor.

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Bir diğer iPhone 4 modeli ise yine kargo poşeti açılmamış ve dolaşıma girmemiş halde. 2007 yılında üretilen model 8GB hafızaya sahip ve 10 bin dolar teklif almış durumda. Bu cihazlar arasındaki farka geldiğimizde sadece depolama farkı var. Ancak koleksiyonerler ve bu tarz antika telefonlara ilgisi olanlar bilirler iPhone 4 sersinini 4GB depolama kapasitesine sahip versiyonu oldukça nadir bulunan bir cihaz. Özellikle kapalı kutu olan versiyonları ise sayılı denebilecek kadar az var.

Bu ürünlerin yanında bir de Apple'ın 20. yıl şerefine bir çalışanına verdiği ödül var. Bu ödül de şu anda canlı olarak müzayede de. Apple'ın yıldönümü ödülü olarak adlandırdığı parça müzayede de 2 bin 500 dolar teklif almış durumda. Bu tarz ürünler bir iPhone 4 4GB kadar değerli olmasa da piyasa içerisinde belirli fiyatlar üzerinden alıcı bulabiliyor.