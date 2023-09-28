Karar açıklandı: e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu!

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir süredir gündemde olan ek MTV ile ilgili kararını sonunda açıkladı. Karar açıklanmasından sonra e-Devlet'te büyük bir yoğunluk ve yavaşlama meydana geldi. Kullanıcılar sisteme girmekte zorluk yaşadı. İşte detaylar!

e-Devlet "Araçlarım" sekmesinde yavaşlama var!

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ek MTV kararı aldı. Buna göre araç sahibi olan vatandaşlar, bir kereye mahsus 2 kat MTV ödeyeceklerdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu karara karşı çıktı.

Söz konusu kararın kanunlara aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Şimdi ise Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili kararını verdi. Mahkeme, CHP'nin yapmış olduğu başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

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Böylece ek MTV kararı yürürlükte kalmaya devam edecek. Sonuç olarak da araç sahipleri istese de istemese de ek MTV ödemelerini yapmak zorunda kalacak. Bu kararı bekleyen pek çok sayıda vatandaş ise ödeme için e-Devlet'e yöneldi.

Kararın açıklanmasının ardından e-Devlet'te vergi ödemesinin yapıldığı "Araçlarım" sekmesinde büyük bir yoğunluk meydana geldi. Ödemesini yapmak isteyen kullanıcılar sisteme girerken zorluk yalıyor. Ayrıca ödemeleri Vergi Dairesi müdürlüklerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden de yapmanız mümkün.

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