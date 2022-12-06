Mutfakta pratik yemek yapmanın en teknolojik çözümlerinden olan Karaca Air Pro Cook XL inceleme videosu ile karşınızdayız.

Mutfakta pratik yemek yapmanın en teknolojik çözümlerinden olan airfreyer'lar evleri doldurmaya başladı. Bugün, Karaca Air Pro Cook XL inceleme videosu ile karşınızdayız.

Karaca Air Pro Cook XL inceleme

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Hem lezzetli hem sağlıklı beslenmek isteyenlere, Air Pro Cook XL Airfyrer yardımına koşuyor. Sağlıklı kızartmalar, ev yoğurdu, sebze-meyve kurutma, fırın ve ızgara lezzetlerinin yanı sıra sulu yemek de yapabilen Karaca Air Pro Cook, tüm lezzetleri Less Fat Technology ile sadece bir kaşık yağ kullanarak hazırlamanızı sağlıyor.

Her aşamada sizi konuşarak bilgilendiren Air Pro Cook, 4 litre geniş hacmiyle tabak tabak lezzetleri sizinle buluşturuyor. Circulation Air Tech'in yukarıdan aşağıya hareket eden sıcak hava akımı teknolojisi ile yemeğinizin her noktasını eşit kıvamda pişiriyor. Yemeklerinizi yeniden ısıtmak istediğinizde ise ısıtma özelliğini kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde yıkanmasını sağlayan Easy Wash Tech ile enerjinizi temizliğe değil, yepyeni tarifler keşfetmeye ayırabilirsiniz. Karaca Air Pro Cook XL, fırına göre %33 daha az enerji harcıyor. Böylelikle hem yağdan hem bütçeden tasarruf ediyorsunuz.

Karaca Air Pro Cook XL teknik özellikleri

Motor gücü: 1550W

Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Evet

Hacim: 4 litre

Malzeme: Elektrikli

Ağırlık: 6 kg

Ürün ölçüsü: 37 x 28 x 34 cm