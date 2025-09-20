Karabük Üniversitesi Partech Takımı TEKNOFEST 2025'te Ödül Kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Partech Kablosuz Haberleşme takımı, TEKNOFEST 2025 finallerinde "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ'den TEKNOFEST'e katılan 102 takımdan 18'i finale yükseldi.

Partech Kablosuz Haberleşme takımı, geliştirdiği proje kapsamında karıştırıcı sinyallerin yoğun olduğu ortamlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için yenilikçi bir mekanizma tasarladı.

Festival alanında üniversitenin standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projelerini inceleyerek başarı dileklerinde bulundu.

Kablosuz Haberleşme yarışmasının yürütücülüğünü üstlenen ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından verilen ödül, Genel Müdür Ruşen Kömürcü tarafından Partech Takımına takdim edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Tarık Adnan Almohammed'ın danışmanlığını yapan takımda Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Sefa Musa Karademir, İrem Özyürek ve Gözde Şahin ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Oğuz Şahan Saraçoğlu ve Melike Eryılmaz yer alıyor.