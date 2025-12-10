Haberler

Karabük Üniversitesinde çinko esaslı kompozit malzemeler üretilecek

Karabük Üniversitesinde çinko esaslı kompozit malzemeler üretilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi, tıp, havacılık, uzay, otomotiv ve savunma sanayisinde kullanılabilecek çinko esaslı kompozit malzemeler üretmeyi hedefleyen bir projeyi hayata geçirdi. Proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor ve malzemelerin biyouyumlu olması bekleniyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) geliştirilen projeyle tıp, havacılık, uzay, otomotiv ve savunma sanayisinde kullanılabilecek çinko esaslı kompozit malzemeler üretilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kara yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında çinko esaslı kompozit malzemeler imal edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, proje kapsamında tıp alanında önemli rol üstlenecek olan çinko esaslı kompozit malzemeler üretileceğini aktardı.

Doğru alaşım elementleri ve takviye elemanlarıyla saf çinkonun zayıf özellikleri olan aşınma ve mekanik özelliklerinin bu sayede iyileştirileceğini belirten Kara, "Kırılmış bir kemiğin tedavisinde kullanılacak olan çinko esaslı kompozit malzemeler hem biyouyumlu olacak hem de zamanla vücut içinde çözündüğü için ikinci bir ameliyat operasyonuna gereksinim bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kara, ultrasonik döküm sistemiyle nano takviyelerin topaklanmasını engelleyip, homojen bir şekilde sistem içine dağıtacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böylelikle aşınma ve mekanik performansını iyileştireceğiz. Projede deneme dökümlerini yaptık. Saf çinkonun sertlik değerlerinde alaşımlama sayesinde yüzde 100'lük bir artış gerçekleştirdik. Nano boyutlu takviyeler sayesinde de yüzde 150'lik ek sertlik artışı elde ettik. Proje sonucunda özellikle tıp alanında kullanılabilecek implant malzeme geliştirmekteyiz. Bunun yanında havacılık, uzay, otomotiv sektörü ve savunma sanayisinde de kullanılabilecek aday malzemeler üretilecektir. Çok bileşenli bir malzeme üreteceğiz ve çok fonksiyonel malzemeler geliştirilecektir."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Teknoloji
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title