Karabük Üniversitesinde çinko esaslı kompozit malzemeler üretilecek

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) geliştirilen projeyle tıp, havacılık, uzay, otomotiv ve savunma sanayisinde kullanılabilecek çinko esaslı kompozit malzemeler üretilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kara yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında çinko esaslı kompozit malzemeler imal edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, proje kapsamında tıp alanında önemli rol üstlenecek olan çinko esaslı kompozit malzemeler üretileceğini aktardı.

Doğru alaşım elementleri ve takviye elemanlarıyla saf çinkonun zayıf özellikleri olan aşınma ve mekanik özelliklerinin bu sayede iyileştirileceğini belirten Kara, "Kırılmış bir kemiğin tedavisinde kullanılacak olan çinko esaslı kompozit malzemeler hem biyouyumlu olacak hem de zamanla vücut içinde çözündüğü için ikinci bir ameliyat operasyonuna gereksinim bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kara, ultrasonik döküm sistemiyle nano takviyelerin topaklanmasını engelleyip, homojen bir şekilde sistem içine dağıtacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böylelikle aşınma ve mekanik performansını iyileştireceğiz. Projede deneme dökümlerini yaptık. Saf çinkonun sertlik değerlerinde alaşımlama sayesinde yüzde 100'lük bir artış gerçekleştirdik. Nano boyutlu takviyeler sayesinde de yüzde 150'lik ek sertlik artışı elde ettik. Proje sonucunda özellikle tıp alanında kullanılabilecek implant malzeme geliştirmekteyiz. Bunun yanında havacılık, uzay, otomotiv sektörü ve savunma sanayisinde de kullanılabilecek aday malzemeler üretilecektir. Çok bileşenli bir malzeme üreteceğiz ve çok fonksiyonel malzemeler geliştirilecektir."