Karabük'te Sağlık Bilimleri Festivali Düzenlenecek

Karabük'te Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) 6-7 Kasım'da Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Tarihi Çarşı'daki Üniversite Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, üniversite olarak hem mühendislik hem sağlık hem de sosyal bilimler sahasında olduklarını söyledi.

Kırışık, Sağlıkfest'le bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, "Sağlık alanında geleceği şekillendirecek, yenilikçi yaklaşımların, projelerin, teknolojilerin ortaya konulmasını hedefliyoruz. Bu amaçla Sağlıkfest ile yola çıktık." dedi.

Çalışmaları olan, sağlık alanında etkili olan bütün kurum ve kuruluşları işbirliği yapmaya davet eden Kırışık, "Derdimiz aynı, yolumuz aynı, hedeflerimiz aynı. Dolayısıyla aynı hedeflere, aynı yolda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı altında hareket eden herkesin buluşmasını, bir araya gelmesini, işbirliği yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kırışık, festivalde lise, ön lisans, lisans, lisans üstü ve serbest kategoride yarışma temaları belirlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kategorilerde belirlediğimiz 8 yarışma temasıyla Türkiye çapında lise, ön lisans, lisans, lisans üstü öğrencilerinin hem de üniversiteyi bitirmiş çeşitli sektörlerde yer alan sağlık sektörü olabilir ya da diğer sektörler olabilir, buralarda yer alan, bu yarışma konularında 'Benim de fikrim var, benim de projem var' diyen herkesi Sağlıkfest'te yarışmaya, sağlık modelleri üretmeye davet ediyoruz. Bu konuda ödüller koyduk. Bu ödüllerle onları teşvik etmek istiyoruz."

Yarışmacıların, Karabük'te sağlık bilimleri alanındaki gelişmeleri, sağlık alanında geleceği şekillendirecek teknolojileri, sağlık modellerini takip edeceğini anlatan Kırışık, "Projelerin hayata geçmesi için de yarışmacılarımıza destek sunacağız. Sağlık alanındaki kurumlara bu modelleri hazırlayıp öneri olarak, model olarak sunacağız. Bununla pek çok yenilik ve gelişme ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Kırışık, Sağlıkfest'in önemine işaret ederek, "Sağlık alanında çözümlenmemiş pek çok sorun var. Bu sorunların çözümlenmesi için dünya büyük bir arayış içerisinde. Bu arayışta öncü ve etkin rol oynamak istiyoruz. Sağlıkfest'in ortaya çıkma ana amacı budur. Bundan sonraki çalışmalarımızda da hem ülkemize hem milletimize hem devletimize hizmet edecek, fayda üretecek, geleceği yeniden inşa edecek çalışmaları bugünden yapmayı hem de geleceğe Karabük Üniversitesinin hem de milletimizin damgasını vurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Oruç Önalan, Sağlıkfest hakkında sunum yaptı.