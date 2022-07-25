Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te sergilenecek

Karabük'te lise öğrencilerinin ürettiği "Safrantech" ve "Karaşimşek" isimli elektrikli araçlar, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 sergisine katılmaya hak kazandı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği "Safrantech" ile Karabük Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin ürettiği "Karaşimşek" isimli elektrikli araç, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından 19-24 Temmuz'da Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

Yarışlarda başarı gösteren öğrenciler, Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 sergisine katılma hakkı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, her iki okulun yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin elektrikli araç üretiminde hummalı çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu süreçte öğrencilerin önemli tecrübeler kazandığını aktaran Akbaş, "Bizler de bu sürece tanıklık ettik. El emeği göz nuru elektrikli araçlarımız Kocaeli'nin ardından Samsun'a yola çıkıyor. Valimiz Fuat Gürel'in büyük destekleri ve hayırsever iş insanlarımızın önemli katkılarıyla her iki aracımız yarışma zamanına kadar hummalı çalışmayla hazır hale geldi. Burada büyük emek ve büyük destek var. Bütün bu desteklerle, öğretmen ve öğrencilerimizin üstün gayretiyle her iki aracımız da Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST sergisine katılmaya hak kazandı. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, öğretmen ve öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaya devam edeceğini kaydetti.