Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'e uğurlandı Karabük'te lise öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" ve "Kara şimşek" isimli elektrikli araçlar, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak. Karabük'te lise öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" ve "Kara şimşek" isimli elektrikli araçlar, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak. Karabük Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından "Kara şimşek", Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından ise "Safrantech" isimli iki elektrikli araç üretildi. TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak öğrenciler, kentten uğurlandı. Uğurlama törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, araçları inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı. Akbaş, öğrencilere başarılar diledi ve dereceyle dönmelerini istedi. AA / Ahmet Özler - Teknoloji Kocaeli Karabük Tragger Teknoloji Haberler

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