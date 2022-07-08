Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli elektrikli araç, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli elektrikli araç, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak. Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, danışman öğretmenleri koordinesinde 2 ayda "Safrantech" adını verdikleri elektrikli araç tasarladı. TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak öğrenciler, dereceye girme mücadelesi verecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencileriyle ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade etti. AA / Ahmet Özler - Teknoloji Safranbolu Karabük Tragger Teknoloji Haberler

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