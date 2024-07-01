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Karabük'te Deneyap Türkiye Projesi kapsamında teknoloji atölyelerine kabul sınavı yapıldı

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Karabük'te gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, uzay kapsülü projeleri geliştirerek jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Başarılı olan 160 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almaya hak kazandı.

Karabük'te, "Deneyap Türkiye Projesi" kapsamında teknoloji atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla uygulama sınavı yapıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler, astronotların dünyaya geri dönüş görevi sırasında güvenli şekilde iniş yapabilmesi amacıyla uzay kapsülü projeleri geliştirdiler.

Öğrencilerin teknik masalardan yardım alarak tamamladıkları "Uzay Keşif Kapsülleri", jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Üç aşamalı sınav sürecini başarıyla tamamlayan 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere 160 öğrenci, Karabük Gençlik Merkezi'nde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde verilecek 36 aylık eğitimi almaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Teknoloji

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