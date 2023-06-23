Karabük'te DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri projelerini sergiledi

Karabük'te, DENEYAP Teknoloji Atölyelerindeki ortaokul öğrencileri, yapay zekadan siber güvenliğe, robotik kodlamadan havacılık alanına kadar aldıkları eğitimler sonunda tasarladıkları projeleri sergiledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde hafta sonları derslere katılan öğrencilerin, "Milli Teknoloji Hamlesi"" vizyonu kapsamında hazırladıkları projeler, Öğlebeli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sergilendi.

Etkinliğe katılan ve proje çalışmalarının yer aldığı stantları ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Teknoloji Hamlesine çok önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin imkan tanındığında çok başarılı işler yaptığını anlatan Gürel, özellikle Karabük'ten proje kapsamında çok değerli çalışmaların çıktığını ifade etti.

Program kapsamında düzenlenen Robotik Kodlama Proje Yarışmasında, Sıradışı Zekalar Takımı birinci, İngenious Takımı ikinci ve Çikolatalı Sütler Takımı üçüncü oldu.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, öğrenci velileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.