Kanlı Ay Tutulması: 16 Mayıs - Haberler

Eklips sezonu sürecinde Ay bize yaklaşıyor. 30 Nisan günü yaşanan Güneş tutulmasından iki hafta sonra bir saatten fazla sürmesi beklenen Ay Tutulması 15 Mayıs'tan 16 Mayıs'a geçerken ancak Dünya'nın gece yaşanan kesiminden görülebilecek.

Türkiye'de 16 Mayıs Pazartesi saat 07.13'te Akrep burcunda tam Ay tutulması yaşayacağız. Kanlı ay tutulması bu..

Dünyanın gölgesinin Ay'ı tamamen örtmesi manasını taşıyor. Ay kırmızı renkte olacak.

Kimimiz bulunduğumuz yere göre çok daha net bir gök şölenine tanık olacağız.

EKİM VE KASIM'A DİKKAT

Ay tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Dünya'nın bazı bölgelerde Ay doğarken bazılarında ise Ay batarken, dürbün veya teleskop yardımı olmadan, çıplak gözle de izlenebilecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde takip edilecek.

Bu Ay Tutulması sonrası gelgitlerde artış bekleniyor, sahil bölgelerinde yaşıyorsanız buna da tanık olabilirsiniz. Bu gelgitlere sebep olan Dolunay'a Süper Ay deniliyor ve bunun etkisiyle olsa gerek Süper Ay gelgitlerine de Kral gelgitler adı kullanılmaya başlanmış son yıllarda.

Eklips sezonu 35 gün sürer ve bu sürede 2 hatta 3 eklips görülebilir. Nisan-Mayıs sonrası sırada Sonbahar Eklipsi var.

Ekim-Kasım 2022 Eklips sezonunda 25 Ekim Güneş Tutulması ve 7-8 Kasım Ay Tutulması olacak.

YILIN EN PARLAK DOLUNAYI 26 MAYIS'TA

UZAY FOTOĞRAFÇISI TÜRK'TEN KARELER

Space Mag Türkiye / Teknoloji