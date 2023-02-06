Kandilli Rasathanesi'nden rahatlatan İstanbul açıklaması!

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre yine 7.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bunun ardından depremlerin birbirlerini tetikleyebileceği söylendi. Peki bu boyutta bir fay kırılması beklenen İstanbul-Marmara depremini neden olabilir mi?

Kandilli Rasathanesi'den net açıklama!

Basında ve özellikle sosyal medyada yer alan spekülasyonların ardından Kandilli Rasathanesi'nden insanları rahatlatan bir açıklama geldi. Yetkililerin söylediğine göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki bu depremlerin Marmara depremini tetiklemesi söz konusu değil.

Tabii bu İstanbul depreminin olmayacağı anlamına gelmiyor. Yalnızca Kahramanmaraş merkezli depremlerinden tetiklenmeyeceği söyleniyor. Dolayısıyla depreme karşı hazırlık yapmak için yarını beklemeyin.

Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 1500'ü geçti

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