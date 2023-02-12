Kandilli açıkladı: Deprem sonrası 8 metre kayma var

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş merkezli deprem için ilk tespitlerini gerçekleştirdi. En az 5 metrelik atım olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında fay üzerinde oluşan atımlar da gözler önüne serildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bölgenin 7-8 metre boyunca kaydığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Kandilli, Kahramanmaraş depremi için ne diyor?

6 Şubat tarihinde başlayan fay hareketliliği Kandilli Rasathanesi koordinasyonunda incelendi. Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamasına göre, fayın olduğu yer başta olmak üzere 300-350 kilometrelik alanda depremin etkilerini görmek mümkün.

İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti. Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

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Yabancı bilim insanlarının da en az 5 metrelik atımları tespit ettiğini söyleyen Özener, merkez üssünde en az 7-8 metrelik bir kayma olduğuna dikkat çekti. Yaptığı açıklamada, "İlerleyen dönemdeki çalışmalarla daha da netleşecek fakat, 7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi." dedi.

Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ayrıca artçı depremlerin sayısının da henüz azalma görülmediğini ifade etti. Günde 500'den fazla artçı olduğunu belirten Özener, geçen sürede artçı sayılarında bir azalma olmadığının altını çizdi.

"Doğu Anadolu Fayı sola doğru yanal atımlı. Karşıdaki alanın, fayın sola doğru doğru hareket ettiğini düşünün. Dolayısıyla, diyelim ki noktadan bir yol geçiyor. Yolun fayın geçtiği noktalarda atması, yani yaklaşık belirli yerlerde 3 metre, 5 metre kadar olabiliyor" dedi.