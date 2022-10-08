Kanada teknoloji çalışanlarını çağırıyor!

Nitelikli teknoloji çalışanlarına yönelik yüksek talebe yanıt olarak, Kanada federal hükümeti ve eyalet hükümetleri, ülke dışından çalışan istihdam etmek ve bu kişileri kalıcı hale getirmek için birçok seçenek sunuyor.

Dünya her zamankinden daha dijital hale gelirken ve yeni teknolojiler tüm sektörlerdeki değişiklikleri her geçen gün daha fazla yönlendirirken, teknoloji çalışanları yüksek talep görmeye devam ediyor. Kuzey Amerika'daki en hızlı büyüyen teknoloji merkezi olarak kabul edilen Kanada bu alanda iş gücü ihtiyacının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri.

Bu nedenle teknoloji sektöründeki maaşlar diğer sektörlere göre oldukça yüksek. 2021'de yıllık C$51.300 ile C$123.500 arasında değişen ortalama maaşların belirli pozisyonlar için daha da yüksek olduğu görülüyor.

2022 ortalamasının ise yıllık C$51.900 ile C$154.300 arasında değişeceği ön görülüyor. (Kaynak: randstad)

Kanada hükümeti tarafından yetkilendirilmiş lisanslı göçmenlik danışmanı ve Toronto, Kanada'da faaliyet gösteren Northern Pathways Immigration Consulting şirketinin kurucusu Burcu Akyol, var olan iş gücü ihtiyacının aynı zamanda ülkenin göçmenlik politikalarına da yön verdiğini söylüyor.

Burcu Akyol, nitelikli teknoloji çalışanlarına yönelik yüksek talebe yanıt olarak, Kanada federal hükümeti ve eyalet hükümetlerinin, ülke dışından çalışan istihdam etmek ve bu kişileri kalıcı hale getirmek için birçok seçenek sunduğunu belirtiyor ve bu seçenekleri üç başlıkta ele alıyor:

Çalışma İzni ile Kanada'ya Gitmek

Pek çok meslek grubu için Kanadalı bir işverenin yabancı uyruklu bir çalışanı istihdam edebilmesi işveren açısından uzun bir süreç gerektiriyor. Basit bir anlatımla, var olan pozisyonlar için öncelikle Kanada iş gücü piyasasındaki adayları değerlendirmek ve devleti söz konusu pozisyon için yabancı çalışan istihdam etmekle Kanada iş gücü piyasasının olumsuz etkilenmediği konusunda ikna etmek gerekiyor.

Ancak bu durum teknoloji çalışanlarının istihdamı konusunda biraz daha farklı. 'Global Talent Stream' adı verilen program kapsamında içinde bilgisayar mühendisleri, veritabanı analistleri, yazılım mühendisleri, bilgisayar programcıları, etkileşimli medya geliştiricileri, web tasarımcıları, bilgisayar ağ teknisyenleri gibi bir grup meslek için öncelikle Kanada iş gücü piyasasından istihdam çabası gösterme şartı bulunmuyor ve işverenler bir İşgücü Piyasası Fayda Planı sunarak bu programa başvuru yapabiliyorlar. Programın en cazip taraflarından biri başvuruların %80'inin 10 gün gibi bir sürede sonuçlanıyor olması. İşveren başvurusuna olumlu yanıt aldıktan sonra iş teklifinde bulunduğu kişi çalışma izni başvurusu yapabiliyor. Bu program kapsamında çalışma izni başvurusu da 2 hafta gibi kısa bir sürede sonuçlanabiliyor.

Ayrıca, bu tür bir çalışma izni ile Kanada'ya gelen kişilerin yaş, dil yeterliliği, eğitim seviyesi ve iş deneyimi gibi bazı faktörlere bağlı olarak kalıcı oturum izni başvurularında da belirli avantajları oluyor.

Kalıcı Oturum İzni ile Kanada'ya Gitmek

Kalıcı oturum başvurusu için Kanada pek çok farklı yol sunuyor. Bunlardan ilki Express Entry isimli online sistem kapsamında bulunan 'nitelikli çalışan' programları. Bu programlarda adaylar yaş, dil yeterliliği, iş deneyimi ve eğitim seviyesi gibi özelliklerine göre bir sıralamanın olduğu aday havuzuna dahil oluyorlar.

Express Entry ile ilgili yayınlanan son raporda bu sistem kapsamında başvuru daveti alan adayların mesleklerine bakılacak olursa ilk üç sırada yazılım mühendisleri, bilgi sistemleri analistleri ve bilgisayar programcıları bulunuyor.

Her ne kadar sistem şu anda belirli mesleklere öncelik vermiyor olsa da Kanada hükümetinin açıklamaları yakın zamanda alımlarda işgücü açığı bulunan mesleklere öncelik verileceği yönünde. Bu kapsamda teknoloji mesleklerinin de olacağı öngörülüyor.

Ayrıca Kanada'nın bazı eyaletlerinde teknoloji çalışanlarına özel eyalet aday programları bulunuyor. Eyalet Aday Programları eyaletlerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için federal hükümetle yaptıkları anlaşmalar ve kendilerine ayrılan kontenjan kapsamında göçmen alımı yaptıkları programlar.

Kanada'da yaşamına devam etmek isteyen teknoloji çalışanlarını hedefleyen eyalet aday programlarına Ontario Human Capital Priorities, British Columbia PNP Tech, Alberta Accelerated Tech Pathway, Saskatchewan Tech Talent Pathway ve NewFoundland Priority Skills örnek olarak verilebilir. Bu programlardan bazıları Kanada'dan iş teklifi almaya bağlı iken bazıları da iş teklifi şartı olmadan adayların geçmiş ve mevcut iş deneyimlerine göre eyaletlerin yaptıkları seçimlere dayalı olarak işliyor.

Öğrenci Olarak Kanada'ya Gitmek

Henüz bir kalıcı oturum programının uygunluk şartlarını karşılamayan teknoloji çalışanlarının Kanada'ya öğrenci olarak gelmeleri de mümkün. Kanada teknolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmanın mümkün olduğu çok sayıda kariyer odaklı öğrenim programı alternatifi sunuyor ve belirli şartlarda mezunlar, mezuniyet sonrası çalışma izni diye adlandırılan çalışma iznini alarak 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen sürelerde Kanada'da iş deneyimi kazanabiliyorlar.

Kanada'da öğrenim gören ve iş deneyimi kazanan kişiler göçmenlik programlarında avantaj sahibi oluyorlar. Öğrenci olarak Kanada'ya gitmeyi planlayan kişilerin eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilecek bütçelerinin olması, iyi düşünülmüş bir öğrenim planına sahip olmaları ve kendilerine verilecek olan sürenin bitiminde (bu süreyi uzatamamaları halinde) ülkelerine dönecekleri konusunda ikna edici bilgi ve belgeler sunmaları bekleniyor.

Lisanslı Kanada göçmenlik danışmanı Burcu Akyol, her ne kadar Kanada vize ve göçmenlik sistemi kişilerin kendi başvurularını kendileri yapabilecekleri şekilde tasarlanmış olsa da sıklıkla değişen kurallar ve sisteme ve terminolojiye hakim olmamanın bu süreci başvuru sahipleri için karmaşık hale getirebildiğini, yapılan küçük hataların başvuru reddi ile sonuçlanabildiğini, bu nedenle vize ve göçmenlik süreçlerinde profesyonel bir danışmanla çalışmanın zaman kaybı ve maddi kayıpların önüne geçeceğini ifade ediyor.

Verdikleri profesyonel hizmetlerin yanı sıra @kanadadayeniyasam Instagram hesabı ve kanadageyikleri.com platformu üzerinden yaptıkları güncel bilgi ve haber paylaşımlarının birçok kişinin Kanada vize başvurusu ve göçmenlik süreçlerine ışık tutacak güvenilir bir kaynak olduğunu da belirtiyor.

Kanada'ya göç konusunda çok ciddi bir bilgi kirliliğinin olduğunu ve insanların göçmenlik planları üzerinden etik ya da yasal olmayan şekillerde kazanç elde etmeye çalışan pek çok insan bulunduğunu belirten Akyol, 29 Ekim'de Eskişehir'de, 30 Ekim'de Ankara'da ve 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirecekleri seminerlerde Kanada'ya gitmek isteyen kişilere bir yol haritası olacak bilgiler vermeyi hedefliyor.

Bu seminerlere kayıt ile ilgili bilgiye @kanadadayeniyasam Instagram hesabından ya da northernpathways.ca/event bağlantısından ulaşmak mümkün.