Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya haberler için ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasarısını onayladı

Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı. Senato'dan gelen bu adım, Kanada'da Başbakanı Justin Trudeau hükümeti ile Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri arasındaki gerilimi arttırdı. Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti. Tasarı, kraliyet onayı aldıktan sonra yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.