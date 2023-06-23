Kanada, Facebook ve Instagram'a haber yayıncılarına ücret ödeme zorunluluğu getirdi

Kanada parlamentosu, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a haber yayıncılarına ücret ödeme zorunluluğu getiren Çevrimiçi Haber Yasası C-18'i kabul etti. Yasayla birlikte Meta ve Google gibi dijital platformlar, sitede yayınladıkları haber içeriği için haber yayıncılarına ücret ödemek zorunda kalacak. Kanada hükümeti, haber endüstrisinin ayakta kalması ve haber işletmeleri ile dijital platformlar arasındaki eşitliği sağlamak adına yasanın çıkartıldığını vurguladı. Yasaya uymak için Facebook ve Instagram, Kanadalı kullanıcılara haber içeriğini kapattı.