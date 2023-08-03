Kamuda Açık Kaynak Yazılım Kullanımı Yaygınlaştırılıyor

Özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılım (AKKY), bilişim sektöründe bağımsız olabilmek için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan genelge kapsamında ise ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak için AKKY geçiş süreci başlatılacağı belirtildi. AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu ile bu sürecin nasıl yürütüleceği açıklandı. Kamuda açık kaynak yazılım kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Genelgeye göre, kamu kurumları 9 ay içinde 'Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Raporu' hazırlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne sunacak. Bu adımın kamu bilişim harcamalarında tasarruf sağlaması, yerli yazılım sektörünün gelişmesine katkı sunması ve siber güvenliği güçlendirmesi bekleniyor. Açık kaynak kodlu yazılımların kamuda yaygınlaşması dijital dönüşüme de hız kazandıracak. Genelge, yerli yazılım ve teknoloji üretimini teşvik edecek önemli bir gelişme olacak.

Özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılım (AKKY), bilişim sektöründe bağımsız olabilmek için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan genelge kapsamında ise ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak için AKKY geçiş süreci başlatılacağı belirtildi. AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu ile bu sürecin nasıl yürütüleceği açıklandı.

Kamuda açık kaynak yazılım kullanımı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan Genelge ile kamuda açık kaynak yazılım kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Genelgeye göre, kamu kurumları 9 ay içinde "Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Raporu" hazırlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne sunacak.

Bu adımın kamu bilişim harcamalarında tasarruf sağlaması, yerli yazılım sektörünün gelişmesine katkı sunması ve siber güvenliği güçlendirmesi bekleniyor. Açık kaynak kodlu yazılımların kamuda yaygınlaşması dijital dönüşüme de hız kazandıracak. Genelge, yerli yazılım ve teknoloji üretimini teşvik edecek önemli bir gelişme olacak.

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Raporların hazırlanmasında TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından oluşturulan rehber dikkate alınacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok ticari lisanslı yazılımın benzerleri açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) olarak da geliştirilmekte ve dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır. AKKY kullanımı, kamunun bilgi teknolojisi harcamalarında maliyet tasarrufunun yanı sıra, yerel yazılım ekosisteminin geliştirilmesi ve siber güvenliğin güçlendirilmesi açısından da önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Söz konusu Genelge uyarınca kamu kurumları, Genelge'nin yayım tarihinden itibaren 9 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına ileteceklerdir."

Açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) nedir?

AKKY, telif hakkı sahibinin kullanıcılara yazılımı kullanma, çalışma, değiştirme ve dağıtma haklarını herhangi bir amaç için verdiği bir lisans altında yayınlanan bilgisayar yazılımı olarak nitelendiriliyor. Açık işbirliğinin önemli örneklerinden biri olan AKKY, katkıda bulunacak potansiyel kişi/kurum sayısını belirsiz kılar. Bununla birlikte, kodu inceleme imkanı yazılıma olan güveni artırır.