Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi Yayınlandı

Özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılım (AKKY), bilişim sektöründe bağımsız olabilmek için büyük önem taşıyor. Ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak için AKKY geçiş süreci başlatılacak. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım tercih edilecek. Yayınlanan genelgeye göre, kullanılan lisanslı yazılımlardan hangilerinin AKKY geçişe uygun olduğu yol haritası raporu ile belirlenecek.

Özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılım (AKKY), bilişim sektöründe bağımsız olabilmek için büyük önem taşıyor. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeye göre, ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak için AKKY geçiş süreci başlatılacak. İşte detaylar…

Ülkemizdeki kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım tercih edilecek

Yayınlanan genelgeye göre, kullanılan lisanslı yazılımlardan hangilerinin AKKY geçişe uygun olduğu yol haritası raporu ile belirlenecek. Dijital Dönüşüm Ofisi web sitesinde yer alan şablona göre düzenlenecek rapor, AKKY Geçiş Analiz Rehberi referans alınarak dokuz ay içerisinde hazırlanacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların (AKKY) kullanımını yaygınlaştıracak Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile birlikte #DijitalinYüzyılı'nda kamuda #AKKY kullanımını yaygınlaştırarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi ile rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) nedir?

AKKY, telif hakkı sahibinin kullanıcılara yazılımı kullanma, çalışma, değiştirme ve dağıtma haklarını herhangi bir amaç için verdiği bir lisans altında yayınlanan bilgisayar yazılımı olarak nitelendiriliyor. Açık işbirliğinin önemli örneklerinden biri olan AKKY, katkıda bulunacak potansiyel kişi/kurum sayısını belirsiz kılar. Bununla birlikte, kodu inceleme imkanı yazılıma olan güveni artırır.

AKKY geliştirme, tek bir şirketin bakış açısı dışında farklı perspektifler getirebilir. Standish Group'un 2008 yılında yayınladığı bir rapora göre, açık kaynak yazılım modellerinin benimsenmesi, tüketiciler için yılda yaklaşık 60 milyar dolar tasarruf sağlamıştır.

Açık kaynak kod, çalışma amacıyla kullanılabilir ve yazılım dili bilen son kullanıcıların yazılımı kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanır; benzer tercihlere sahip kullanıcılar için değişiklik yapıp yeniden yayınlayabilir ve doğrudan olası iyileştirmeleri kaynak kodları düzenleyerek sisteme gönderebilir.