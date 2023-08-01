Yapay zeka teknolojileri yaygınlaşmaya ve popülerliğini artırmaya devam ediyor. Günümüzde pek çok kişi ve şirket tarafından günlük işleri kolaylaştırmakta kullanılan bu teknoloji, şimdi de Türkiye'deki kamu kurumlarına geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamuda ihtiyaç duyulan yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için harekete geçti. İşte ayrıntılar…

Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023 projesi için başvurular açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi – 2023" çağrısının başvuruya açıldığını duyurdu.

Bakan Kacır; Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bu alandaki bilgi birikiminin farklı çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

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Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın müşteri kurum olarak yer aldığı çağrıda; finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri ve akıllı eğitim teknolojileri temalarına yer verildi.

Bu temalardan da anlaşılacağı üzere hayatımızın en ihtiyaç duyulan noktalarına yapay zeka çözümleri getirilmesinin önünü açıyoruz. Bu çağrıyla bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirirken yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan, bu alanda gündemi belirleyen ülkelerden biri olma hedefleri olduğunu belirten Kacır, "Araştıran, geliştiren ve ülkemize yararlı olmak için gayret sarf eden tüm araştırmacılarımızın her zaman yanında olduk. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ülkemizi bilim ve teknolojide hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çağrının TÜBİTAK ARDEB'e bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayımlandığını belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da "Bu çağrıda, proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz (YZE) ile başvuru öncesi bir iş birliği protokolü imzalaması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları YZE tarafından koordine edilecek." dedi.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 31.10.2023 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.