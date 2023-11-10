Kamu araçları elden çıkarılıyor: Elektrikli dönemi başladı!

Kamu içinde elektrikli otomobil geçiş süreci başladı. Önümüzdeki dönemde içten yanmalı araçlar yerine elektrikliler tercih edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu' başlıklı genelgeye göre, kamu kurumları elektrikli araç kullanmaya geçiyor. Kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araç alımlarında elektrikli araçlar öncelikli olacak.

Kamu içinde elektrikli otomobil dönemi başlıyor

futureflow.life'da yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi' kamuda temiz enerji kullanımının önünü açıyor. Rehber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 'Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu' başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırladı.

Buna göre kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araçların alımında elektrikli araç seçimi öncelikli olacak. Öte yandan rehbere göre, kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına da güneş enerjisi panelleri kurulacak.

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Bu arada kasım ayının başlarında, kamu binalarına konulan yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi yüzde 30'a çıkarılmıştı. Bu dönem yayımlanan genelde, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayan bir rehber yayımlayacağı da belirtilmişti.

Yayımlanan rehber, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarını kapsıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibariyle en az 5 yılını tamamlamış binalar; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

Türkiye, yeşil dönüşümü, 12. Kalkınma Planı'nın önemli başlıklarından biri konumuna getirdi. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi bulunuyor. Bu hedef kapsamında karbonsuzlaşma kaynaklarıyla birlikte enerji ve kaynak verimliliği artırılacak. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik edecek adımlar atılacak. Kamuda atılan bi adımlar da aslında net sıfır hedefine giden yolda önemli kilometre taşları olacak.