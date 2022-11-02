Kamerasıyla iddialı Redmi Note 12 Pro+ global yolunda!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Teknik özellikleriyle ve tasarımıyla orta segmente hitap eden yeni modeller çok yakında globale de gelecek. Hatta son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 12 Pro+ 5G modeli FCC veri tabanında ortaya çıktı. Bu da global etkinliğin çok yakında olduğu anlamına geliyor.

Redmi Note 12 Pro+ FCC veri tabanında ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Redmi Note 12 Pro+ 5G, 22101316UG model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Teknik özellikleri halihazırda belli olduğu için akıllı telefonun FCC listesinde sadece kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacağı detayına yer veriliyor.

Çin'de Redmi Note 12 Pro Plus ismiyle satışa çıkan akıllı telefon ülkemize de aynı isimle gelecek. Ancak son raporlara göre Hindistan gibi pazarlarda Xiaomi 12i HyperCharge olarak satışa çıkacağını belirtelim. Cihazın küresel pazarlara ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Ancak önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Redmi Note 12 serisine büyük ilgi!

Akıllı telefonun teknik özellikleri ise şöyle: