Kalyon PV, yerli ve milli kaynaklarla TOPCON güneş panellerini üretti

Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini tamamen yerli ve milli kaynaklarla ürettiğini duyurdu. Çift yüzeyli ve yüksek verimli olan TOPCON paneller, enerji üretiminde önemli bir rol oynayacak.

(AA) Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon PV'nin kalite süreçleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında, yepyeni bir güneş hücresi tasarımıyla elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı.

Kalyon PV'nin çift yüzeyli (Bifacial) olarak ürettiği paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor.

TOPCON paneller, sektörün en yüksek verimlilik oranlarına sahip

TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22,38 modül verimliliğine sahip. Çift yüzeyli, cam-cam üretilen bu paneller, arka yüzeyinden yüzde 20'ye varan enerji kazanımı sağlıyor. Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp'e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor. Söz konusu veriler, sektörün en yüksek verimlilik oranları olarak gösteriliyor.

Ayrıca, klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller, proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkanı ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Yüksek verimi sayesinde dünya genelindeki yeni güneş enerjisi santrallerinde kullanılan TOPCON paneller, AB ülkeleri ile ABD gibi güneş enerjisi kültürünün gelişmiş olduğu coğrafyalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi, şirketin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen gelişmekte olan teknolojileri üretim süreçlerine dahil etmeyi başardıklarını ve bunun Kalyon PV'nin alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri haline geldiğinin de en somut kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren kurumsal vizyonumuzu, bir panel üreticisi kimliğinin ötesine geçerek, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olmak üzerine şekillendirdik. Bugüne kadar imza attığımız yenilikler ve bugün de geliştirdiğimiz TOPCON teknolojili güneş panellerimizle bu vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemenin ve sektöre örnek teşkil etmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."

TOPCON panellerinin önümüzdeki dönemde Kalyon PV üretiminin önemli bir kısmını oluşturmasını hedeflediklerinin de altını çizen Tüfekçi, bu teknolojiyi toplam 2 gigawatt (GW) güneş paneli üretim kapasitesinin önemli bir kısmı haline getirmeyi ve bu teknolojiye sahip panellerin Türkiye'nin yanı sıra yurtdışındaki projelerde de yer almasını amaçladıklarını belirtti.