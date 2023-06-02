Kahramanmaraş'ta Genç Girişimciler Yedek Parça Üretiminde 3D Yazıcı Kullanıyor

Kahramanmaraş'ta genç girişimciler, evlerinin altına açtıkları 3D yazıcı ofisi ile deprem sonrası yaşanan yedek parça tedarikini çözmek için gece gündüz mesai harcıyor.

Kahramanmaraş'ta 2 genç girişimci Devlet Destek Programından aldıkları maddi destek ile müstakil evlerinin giriş katına açtıkları 3D yazıcı ofisi ile sanayide depremden sonra yaşanan yedek parça tedarik sorununa çözüm üretiyorlar. Başta sanayi ve KOBİ'ler olmak üzere birçok işletme depremin ardından yaşadıkları yedek parça sorununa çözüm üretmek için sabah akşam mesai harcayan genç girişimciler, gelen siparişleri ilk başta bilgisayar ortamında tasarlıyor ve daha sonra 3D yazıcıda ortaya çıkartıyor. 3D yazıcılar ile yedek parça bulmakta zorlananların ihtiyacını daha hızlı ve uygun maliyetle üreten girişimci gençler, kolay çözüm üretiyor.

"Bulmakta zorluk çekilen parçaların üretimini yapıyoruz"

Devletten aldıkları hibe ve faizsiz kredi desteği ile bu yola çıktıklarını ifade eden Mustafa Zorkun, "Yedek parça üretimi yapılıyor, bizim en çok büyük etkenimiz olmayan plastik bazdaki parçaları burada tasarlanıp üretimi yapılıyor. Endüstriyel olsun, kimyasal olsun ve daha birçok faktörde ham maddemiz mevcut. Tekstil bazlı olan şirketlerimiz birçok makinesi depremde zarar gördüğü için yedek parça bulmakta zorluk çekiyor. Biz bunun önüne geçebilmek için o yedek parçaların üretimini yapıyoruz" dedi.

"Bulunmayan araç yedek parça üretimini yapıyoruz"

3D yazıcılar ile yedek parçayı çok daha da ucuz maliyetine üretmenin mümkün olduğunu ifade eden Zorkun, "Birçok araba enkaz altında kalması ve moloz düşmesi sebebi ile hasar aldı. Düşük veya yüksek model olsun birçok parça ve aksamlar bulunmayabiliyor. Birçok dişli, ara bölümlerdeki parçalar bulunmuyor ve bulunmadığı için de takılmıyor ya da araba yatmak zorunda kalıyor. Ta ki biz burada devreye girince insanlara dişli bazında üretim yapıyoruz hem de araçların olmayan parçalarını numune olarak alıp aynı şekilde üretimini yapıyoruz" diye konuştu.

"Depremzede çocuklara oyuncak üretip dağıttık"

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında zarar görmeyen 3D yazıcılar ile depremzede çocuklara ücretsiz olarak oyuncak üretip dağıttıklarını aktaran Zorkun, "Çocuklarımıza önem vererek oyuncak eşyalar ürettik. Dünya kupası olsun, fil figürleri olsun, ufak bazlı oyuncaklar olsun üretimi yapıldı. Çocukları maddi ve manevi olarak motive etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ