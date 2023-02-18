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Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Teknoloji Haberleri

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Kahramanmaraş merkezli yeni bir deprem meydana geldi. 5.3 büyüklüğündeki depremin 6.6 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda iki büyük depremle sallanan Kahramanmaraş'ta yeni bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından 5.3 büyüklüğünde ölçülen deprem, bölge sakinleri tarafından hissedildi. Depremin 6.6 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha

6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Kandilli Rasathanesi ise 22.31 sularında Maraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Kandilli'nin açıklamasına göre 6.6 km derinliğindeki deprem, Maraş ve çevre illerde hissedildi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana artçı sallantıların olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

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22.31'de gerçekleşen depremin AFAD tarafından 5.1 büyüklüğünde ve 12.3 km derinliğinde yaşandığı aktarıldı. AFAD da depremin Maraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleştiğini kaydetti. Son Kandilli kayıtları, Göksun'da artçıların yaşandığını gösteriyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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