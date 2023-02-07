Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu!

Kahramanmaraş ile birlikte 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı. Yardımcı açıklamasında Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere üç ilde araç girişinin durdurulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a 48 saat boyunca araç girişi durduruld

Türkiye'nin Güneydoğu'su meydana gelen deprem nedeniyle en büyük felaketlerden birini yaşıyor. Dün sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ili daha vurdu. Bu büyük felaketin ardından arama ve kurtarma çalışmaları da deprem bölgelerinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bugün bir açıklama yaptı. Açıklamasında bölgeye sevkiyatın gerçekleşmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişinin 48 saat boyuncu durdurulduğunu söyledi.

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Bunun yanı sıra afet ile ilgili olarak sevkiyat yapan araçlar ve görevli araçlar hariç diğer özel araçların saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu belirtti. Ek olarak şu ana kadar toplam 312 artçı depremin meydana geldiğini ve bunların 3 tanesinin 6 ve üzeri olduğunu belirtti. 24 depremin ise 5 ve 6 arasında olduğunu ekledi.

Ayrıca Fuat Oktay, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'un 09.30 itibariyle İstanbul'dan İskenderun'a hareket ettiğini ifade etti. Bunun dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağladıklarını duyurdu.

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