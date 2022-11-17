Kaçırmayın! Epic Games Store'dan 2 ücretsiz oyun

Epic Games uzun süredir yaptığı gibi geleneği bozmuyor ve ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte haftanın oyunları...

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

108 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games bu hafta 2 ücretsiz oyun veriyor. Bunlardan ilki 39 TL değerindeki Dark Deity oldu. İkincisi ise 59 TL değerindeki Evil Dead: The Game. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bugün, yani 10 Kasım'da başlayacak bu kampanya 17 Kasım akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Dark Deity sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Modern GPU önerilir

Depolama: 5 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Modern GPU önerilir

Depolama: 5 GB

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Evil Dead: The Game sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / Radeon R9 270

Depolama: 10 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i7-7700 / Ryzen 2600X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / Radeon RX 5600 XT

Depolama: 10 GB

Siz Epic Games tarafından verilen 2 ücretsiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!