Kaçak otomobil soruşturması: Milyon liralık lüks araçlara Doblo vergisi ödemişler!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Yükselen dolar kuru, enflasyon ve vergilerden kaynaklanan bu durum, özellikle de orta sınıf için yeni bir araba almayı bir hayli zor hale getirdi. Yine de pek çok kişi ihtiyaç olması halinde yüksek miktarda borcun altına girmek zorunda kalıyor. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre orta sınıf bu şekilde zorlanırken, toplumun ayrıcalıklı bir kesimi yine kestirmeden gitmeyi tercih etti. 400'den fazla lüks otomobilin Türkiye'ye kaçak sokulduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'kaçak otomobil' soruşturmasını tamamladı

Sosyal medyada ve magazin haberlerinde ünlü isimlerin milyonlarca liralık lüks otomobilleri mutlaka karşınıza çıkmıştır. Ancak Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yıldır süren 'kaçak otomobil' soruşturması ortaya çıkardı ki bazı şarkıcı, futbolcu ve iş insanları "sıradan" insanlar gibi vergi ödemek istememiş ve işin kolayına kaçmış.

Dava dosyasındaki iddialara göre, 8 kaçakçının Türkiye'ye getirdiği ve "uygun fiyatla" ünlü isimlere sattığı otomobil sayısı 416. Kaçakçıların yöntemi ise basit. Almanya gibi ülkelerde paravan şirketler kurarak satın aldıkları arabaları gümrükten geçirirken çifte fatura düzenlendi.

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Elbette ki gümrüğe beyan edilen fatura ile gerçek fatura arasında önemli fark söz konusuydu. Bu sayede, oldukça önemli bir vergi farkı oluştu. Hatırlatmakta fayda var ki buradaki fark on ya da yüz binler değil, doğrudan milyonlar. Çünkü bedeli düşük gösterilen araçların 416 otomobilin piyasa değeri 15-20 milyon lira arasında.

Söz konusu 416 otomobilin ise 402 şirket ve şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi. Elbette ki bu otomobilleri kullanan kişilerin suçlu olduğunu iddia etmiyoruz. Basit bir şekilde satın aldıkları araçların fiyatının neden piyasanın bu kadar altında olduğunu "sorgulamamış" olabilirler. Zaten soruşturmanın devam ettiği süre boyunca da lüks otomobillerini kullanmalarının önünde herhangi bir engel yok.

Ancak iddianamedeki kişi ve firmalar da 'mealen sorumlu' olarak dosyada yer aldı. Bu da soruşturmanın ve davanın sonucunda karardan etkilenecekleri anlamına geliyor. Elbette ki bu süreç içerisinde de araçlarını satıp bu dertten kurtulamayacaklar.

Grey market (paralel ithalat) olarak bilinen araçlarla ilgili uzun süredir devam eden soruşturmalar sonucu bugün binlerce arabaya tedbir konmuş durumda" diyen Av. İpek Güvenç "Yeni bir 'ÖTV affı' gelmemesi durumunda, iyi niyetli araç sahiplerinin uzun yıllar süren yargılamalara bağlı olarak mülkiyet hakları kısıtlanmış olacak" diye konuştu.

Peki siz günümüzdeki bir pazar haline gelen kaçak otomobil dosyası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu lüks otomobillerin sahipleri gerçekten de iyi niyetli miydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.