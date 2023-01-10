Kaçak maç izleyenler şokta! Polis, evinizi basabilir

Bugün ortaya çıkan bir habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü kaçak maç yayını için binlerce eve baskın düzenleyecek.

Spor müsabakaları başta olmak üzere birçok dizi ve sinema filmi yasadığı yöntemler ile internet üzerinden izleniyor. Özellikle ülkemizde Süper Lig maçlarının bu şekilde milyonlarca kişi tarafından seyredildiği biliniyor. İddiaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili şikayetler üzerine harekete geçti. Eğer kaçak futbol maçı izliyorsanız polisler kapınıza dayanabilir. İşte detaylar…

Kaçak maç izliyorsanız cezası ağır olabilir!

Bugün Fotospor tarafından paylaşılan habere göre, TFF, Kulüpler Birliği ve BeinSports'un şikayeti üzerine Süper Lig maçlarını yasadışı izleyen kişilere EGM tarafından operasyon gerçekleştirilecek. Sonrasında ise büyük bir soruşturma geçirebilecekleri yönünde uyarı yapılacak.

İddiaya göre, ilk etapta binden fazla haneye uyarı baskınlarının düzenleneceği belirtiliyor. Hatta yalnızca Türkiye değil, yurt dışında Süper Lig maçlarını paylaşan yasadışı yayın ağlarına da Almanya, Hollanda ve Fransa polisleri müdahale edecek.

Bu sayede kaçak maç yayınları üzerinden sektörün yüz milyonlarca dolarlık gelir kaybının önüne geçilmesi planlanıyor. Tabii bu operasyonlar kaçak yayınları tam olarak sonlandırmaya yetmeyecek olsa da kaybın büyük bir kısmını tekrar kazandıracaktır.

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