JPG dosya formatındaki bir resmi nasıl PNG'ye çevirebileceğinizi anlattık. İşte "Resmi JPG - PNG çevirme nasıl yapılır?" sorusunun cevabı!

Bazen bir web sitesine JPG formatında bir resim yüklemek istediğimizde "Yüklediğiniz görsel PNG dosya formatında olmalıdır" şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşırız. Bu durum çoğu zaman canımızı sıksa da, bazen mecbur olduğumuz sorunu çözmemiz gerekir.

Bu noktada kimi kullanıcılar, "JPG to PNG" işlemiyle yüklemek istedikleri resmin dosya formatını değiştirerek problemi çözmeye çalışıyorlar. Bizler de bu içeriğimizde JPG formatındaki resmi nasıl PNG formatına çevirebileceğinizi anlattık. İşte "Resmi JPG – PNG çevirme nasıl yapılır? sorusunun cevabı!

Resmi JPG – PNG çevirme nasıl yapılır? (Adım adım)

Demin sözünü ettiğimiz "Yüklediğiniz görsel PNG dosya formatında olmalıdır" şeklinde hata veren web sitelerinin PNG istemelerinin en temel nedeni, servislerin diğer dosya formatlarını desteklememesi ve PNG dosyaların diğer formatlara göre daha yüksek kalitede görüntüler sağlamasıdır.

PNG, diğer dosya formatlarına kıyasla kayıpsız bir sıkıştırma yapar. Bu sebepten ötürü görsel kalitesinde bir düşüş olmaz, olsa da oldukça düşük, gözle görülemeyen bir seviyede olur. Bu ve bunun gibi bazı farklı sebeplerden ötürü bazı web siteleri yalnızca PNG dosya formatını kabul edebiliyor.

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JPG dosya formatını PNG'ye çevirme işlemi oldukça basit. Zira bunu elektronik ürünler ile haşır neşir olmayan birisi bile kolayca yapabilir. Bunun için yalnızca birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. O halde sözü çok uzatmadan nasıl yapabileceğinize geçelim.

Resmi JPG – PNG çevirme için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Öncelikle buraya tıklayarak JPG formatını PNG çevirme web sitesine ulaşın.

Adım 2: Yükleme butonuna tıklayarak dosya gezgini üzerinden PNG'ye çevirmek istediğiniz JPG dosyasını seçin.

Adım 3: JPG – PNG çevirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Adım 4: İşlem tamamlandıktan sonra İndir butonuna tıklayarak dosyayı cihazınıza kaydebilirsiniz.

JPG dosya formatında bir sıkıştırma işlemi yapıldığı için PNG'ye kıyasla daha az yer kaplar. Fakat paralel olarak görselin kalitesi de düşer. Bu nedenle PNG daha fazla yer kaplasa da kaliteli görseller için yaygın şekilde tercih ediliyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.