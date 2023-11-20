JOMOO'nun akıllı fabrikasında robotlar çalışıyor

Çin'in Nan'an kentinde bulunan banyo tesisatı firması JOMOO, akıllı fabrikasında robotları kullanarak tuvalet üretim süreçlerini gerçekleştiriyor. 5G ağı ve yapay zeka sayesinde verimlilik artarken enerji kullanımı azalıyor. Fabrika yılda 4 milyon set akıllı tuvalet üretebiliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Kasım 2023

KONUM: Nan'an, Çin

1. JOMOO'nun akıllı fabrikasından çeşitli görüntüler

Merkezi Çin'in Fujian eyaletine bağlı Nan'an kentinde bulunan banyo tesisatı firması JOMOO, akıllı fabrikasındaki tuvalet üretim süreçlerinin çoğunda insanlar yerine robotları çalıştırıyor.

Akıllı fabrika, 5G ağı ve yapay zeka sayesinde verimliliğini büyük ölçüde artırırken, enerji kullanımını da azalttı.

Fabrika yılda 4 milyon set akıllı tuvalet üretme kapasitesine sahip.

"Ürünlerimiz hem deneyim hem de çevreyle yakından bağlantılı. Gerek sürdürülebilir kalkınma gerekse fabrikamızın dijitalleşmesi ve akıllı üretimi açısından çok iyi bir entegrasyon sağlayabildiğimize inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nan'an kentinden bildiriyor.

(XHTV)