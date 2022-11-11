John Wick 4 geliyor! İşte fragman ve vizyon tarihi

John Wick 4 fragmanı yayınlandı. 2023'te vizyona girecek aksiyon filminin oyuncuları ve konusu belli oldu. İşte detaylar.

Sinema dünyasının kült aksiyon yapımlarından biri olan John Wick, beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan John Wick 4 fragmanı ile birlikte yeni filmin konusu, oyuncuları ve çıkış tarihi gün yüzüne çıkmış oldu. İşte John Wick 4 hakkında bilmeniz gerekenler.

John Wick 4, 24 Mart'ta sadece sinemalarda

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Comic-Con etkinliğinde John Wick 4 resmi olarak duyurulmuştu. Filmin ilk uzun fragmanı ise yeni koreografik dövüş sahnelerini ve yeni oyuncuları ortaya koyuyor. Keanu Reeves'in başrolde olduğu yapım, 24 Mart 2023'te sadece sinemalarda yayınlanacak.

Yeni filmde John Wick'in "şimdiye kadarki en ölümcül düşmanlarını" alt edeceği ifade edildi. Yapımcı Lions Gate Entertainment tarafından paylaşılan açıklamaya göre John Wick; New York'tan Paris'e, Osaka'dan Berlin'e kadar yeraltı dünyasının en güçlü mafyalarını saf dışı bırakacak. Ayrıca High Table'a karşı savaşını global olarak sürdürecek.

https://shiftdelete.net/en-iyi-turk-filmleri

Daha önceki filmlerin de yönetmeni olan Chad Stahelski, John Wick 4'ün yönetmenlik koltuğunda oturuyor. Ian McShane, Laurence Fishburne ve Lance Reddick gibi oyuncular ise rollerine devam edecek. Bu isimlere ek olarak bazı dövüş sanatları efsaneleri de filme dahil olmuş durumda.

2 dakikadan daha uzun olan fragmanda Donnie Yen (Ip Man) ve Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Bill Skarsgård (It), Shamier Anderson (Invasion) ve şarkıcı Rina Sawayama'nın John Wick 4'te boy göstereceğini görüyoruz.

Keanu Reeves, en son Matrix Resurrections'ta oynadı ve oldukça karışık yorumlar aldı. John Wick serisiyle büyük bir kitleye ulaşmayı başaran oyuncu, yeni Wick'le hayranlarını yeniden mutlu etmek istiyor. John Wick 4'ün 24 Mart'ta sinemalar için çıkış yapacağını hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!