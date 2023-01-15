John Carpenter ağzından kaçırdı: Dead Space filmi yapılıyor!

Korku dünyasında tanınan bir isim olan John Carpenter, Variety'e verdiği röportajda Dead Space filmi için bazı ipuçları verdi.

Electronic Arts bünyesinde yayınlanan ve dünyaca bilinen hayatta kalma korku oyunu Dead Space, 27 Ocak tarihinde yeniden yapımına kavuşacak. Bununla birlikte korku dünyasında tanınan yönetmen John Carpenter'dan Dead Space hayranlarını sevindirecek yeni bir haber geldi. İşte detaylar…

Dead Space filmi yapılıyor!

Genellikle korku ve bilim kurgu filmleriyle dünyaca tanınmış olan yönetmen John Carpenter, Variety'e yaptığı röportajda bir Dead Space filminin çıkacağını ağzından kaçırdı. Ünlü yönetmen, Dead Space serisine bayıldığını ve gelecek yeniden yapımı heyecanla beklediğini söyledi. Henüz film için resmi bir tanıtım olmasa da Carpenter'ın bu röportajından bir film hazırlığı olduğu anlaşılıyor.

Carpenter, röportajında şu ifadeleri kullandı:

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"Oyunların büyük hayranıyım, tüm Dead Space yapımlarını oynadım. Şu yeni dijital kameralara, RED'lere bakıyordum ve birden 'Dead Space filmi yapmak isterdim' dedim. Sonra birden bu yayıldı ve insanlar 'Ne zaman yapıyorsun?' diye sordu. Ben yapmıyorum. Sanırım çoktan başka bir yönetmen buldular ve bana sormadılar. Yani biri gelip bana sorana kadar ben böyle bir film yapmayacağım. Ama Ocak ayında yeni bir Dead Space oyunu geliyor ve kesinlikle oynayacağım."

Dead Space'in ilk oyununun yeniden yapımı EA Motive tarafından geliştiriliyor ve 27 Ocak tarihinde piyasaya sürülecek. PC, PS5, Xbox Series S ve Xbox Series X platformlarına çıkış yapacak olan oyunun ön sipariş fiyatı ise 999 TL. Ayrıca yakın zamanda yapılan açıklamaya göre oyun, diğer oyunlara göre daha fazla korku öğesi içerecek.

Dead Space Remake'in sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Window 10 64-bit +

İşlemci: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 5700, GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 50GB SATA SSD önerilir

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Window 10 64-bit +

İşlemci: Ryzen 5 5600X,Core i5 11600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 6700 XT, Geforce RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dead Space filmi başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.