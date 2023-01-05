JBL, sevilen kulaklıklarını yeniledi! İşte yenilenen Tune ve Vibe serisi!

Las Vegas'da düzenlenen CES 2023 etkinliğinde firmalar, yeni ürünleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda bizlerle yeni ürünlerini paylaşan firmalardan birisi de ses üreticisi JBL. Şirket, etkinlik kapsamında sevilen kulaklık serilerinin güncel sürümlerini tanıttı. İşte karşınızda yenilenen JBL Tune ve Vibe serisi kulaklıklar!

JBL Tune serisi genişletildi!

JBL, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede başarılı satış rakamları yakaladığı Tune serisine yenilik getiriyor. Şirket, halihazırda satışta olan cihazların yanına üç yeni model daha ekliyor. Tune Buds, Tune Flex ve Tune Beam isimlerini taşıyan bu kulaklıkların her birisinde aktif gürültü engelleme özelliği yani ANC bulunuyor.

Normalde kullanımda 12, ANC ile ise 10'ar saat kullanım süresi sunan Tune Buds ve Tune Beam'in aksine Tune Flex, normalinde 8 saat, ANC ile de 6 saat içerik tüketme süresi vadediyor. Her üç cihazın da şarj kutusu 36'şar saat ekstra kullanım sağlıyor.

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Her üç model de Bluetooth üzerinden birden fazla cihaz ile bağlantı kurabiliyor, cihazlar üzerinden akıllı asistanı etkinleştirebiliyor. Tasarımsal açıdan standart Airpods'ları anımsatan JBL Tune Flex IPX4 sertifikasına sahipken, Airpods Pro'ya benzeyen diğer iki model ise IP54 sertifikası ile kutudan çıkıyor. Son olarak her üç cihazın da 100 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu; siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacağını da belirtelim.

İşte yeni JBL Vibe kulaklıklar!

Tıpkı Tune serisinde olduğu gibi JBL Vibe kulaklıklar da yenilendi. Vibe Buds, Vibe Beam ve Vibe Flex olmak üzere üç farklı model ile karşımıza çıkan serideki bütün cihazlar IP54 sertifikasına sahipler ve 8 saat kullanım süresi sunuyorlar. Kutuları sayesinde ekstra 24 saat kullanılabilen kulaklıkların hiç birisi ANC özelliğine sahip değiller. Şirketin giriş segment içerisinde konumlandırdığı bu kulaklıklardan Vibe Flex'in fiyatı 70 dolar iken diğer iki modelin fiyatı ise 50 dolar olarak belirtildi.

JBL'in yeni kulaklıkları Haziran ayında kullanıcılarla buluşacak. Peki siz yenilenen Tune ve Vibe serilerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!