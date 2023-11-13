Japonya, Uzayla İlgili İşletmeleri Geliştirmek İçin 1 Trilyon Yen Fon Oluşturacak

Japon hükümeti, ülkenin uzay ajansı için 10 yıl içinde 1 trilyon yen değerinde fon oluşturarak uzayla ilgili işletmelerin gelişimini desteklemeyi planlıyor. Hedef, 2030'ların başında uzayla ilgili iç pazarı iki katına çıkarıp 8 trilyon yene ulaştırmak.

TOKYO, 13 Kasım (Xinhua) -- Japon hükümeti, uzayla ilgili işletmeleri geliştirmek amacıyla ülkenin uzay ajansı için 10 yıl içinde 1 trilyon yen (yaklaşık 6,59 milyar ABD doları) değerinde fon oluşturmaya karar verdi.

Japonya'nın devlet yayın kuruluşu NHK'nın Pazar günkü haberine göre büyük ölçekli ve uzun vadeli destek sayesinde işletmelerin ya da diğer sektörlerin sürece katılımı teşvik edilerek, hükümetin 2030'ların başında uzayla ilgili iç pazarı mevcut büyüklüğünün iki katına çıkarıp 8 trilyon yene ulaştırma hedefini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Habere göre hükümet, mevcut mali yılın sonuna kadar hazırlamayı hedeflediği uzay teknolojisi stratejisi kapsamında proje temalarına karar verecek. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), temalara dayanarak sübvansiyonlar ve diğer yardımlar için uygun başvuru sahiplerini seçecek.

Hükümet söz konusu fonu, uzay teknolojisinin gelişimini desteklemeleri amacıyla şirket, üniversite ve diğer kuruluşlara tahsis edecek.