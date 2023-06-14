Japonya, Uzay Endüstrisini Canlandırmak İçin Finansman Desteğini Artırıyor

Japonya hükümeti, özel şirketlere ve üniversitelere yönelik finansman desteğini artırarak uzay endüstrisini canlandırmayı hedefliyor. Devlet destekli Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) aracılığıyla verilecek finansman desteği, Japonya'nın uzay politikasına ilişkin temel planda yapılan revizyonların bir parçası olarak hayata geçirilecek.

TOKYO, 14 Haziran (Xinhua) -- Japonya hükümeti, uzay endüstrisini canlandırmak amacıyla özel şirketlere ve üniversitelere yönelik finansmanı artırma kararı aldı. Finansman desteği, devlet destekli Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) aracılığıyla verilecek.

Japonya'nın uzay politikasına ilişkin temel planda yapılan revizyonların bir parçası olan Salı günkü karar, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin Mart ayı sonunda hükümetin 10 yıl içinde 1 trilyon yenlik (7,2 milyar ABD doları) bir finansman oluşturmasını önermesinin ardından geldi.

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, başkanlığını yürüttüğü hükümetin Uzay Geliştirme Stratejik Karargahı toplantısında yaptığı konuşmada, "Uzay faaliyetlerinin kendi kendine sürdürülebilirliğini korumak, güçlendirmek ve dünyaya liderlik etmek amacıyla hükümetin uzay politikasını ilerletmede tek bir vücut halinde çalışacağını umuyorum" dedi.

Revize edilmiş plana göre, Japonya Uzay Araştırma Ajansı artan finansmanla birlikte yeni kurulan şirketlere ve diğer sektörlerdeki girişimlere yatırım yapacak ve ileri teknolojilerin ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olacak.

Öte yandan temel plan, birden fazla küçük uyduyu birbirine bağlayan bir uydu grubunun inşasını ve uzayda güvenliğin artırılmasına yönelik artan ihtiyaç nedeniyle bilgi toplayan uyduların sayısının artırılmasını öngörüyor.