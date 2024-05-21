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Japonya'da Yarı İletken Tesisi İnşaatı Tamamlanıyor

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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da inşaatı süren Rapidus'a ait yarı iletken tesisi, Ocak 2025'te tamamlanacak ve Nisan 2025'te faaliyete geçecek. Otomobilden akıllı telefonlara kadar birçok sektörde yarı iletken çip açığına karşı üretici firmalar yatırımlarını artırıyor.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da inşaatı süren, Rapidus'a ait yarı iletken tesisi ocakta tamamlanıp Nisan 2025'te faaliyete geçecek.

Otomobilden akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına sektörler arası yarı iletken çip açığı karşısında, üretici firmalar yatırımlarını artırıyor.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde inşaatı devam eden yarı iletken üretim tesisini gezdi. Gezide Saito'ya, Toyota ve Sony dahil 8 Japon firmasının yer aldığı yarı iletken çip konsorsiyumu Rapidus firmasına ait tesise yönelik son bilgiler aktarıldı.

Rapidus Başkanı Koike Atsuyoşi, inşaatın ilerleyişine yönelik Bakan Saito'ya verdiği brifingde test üretim hatlarının yüzde 30'unun tamamlandığını bildirdi.

Japon Bakan, burada yaptığı konuşmada, "Bu mali yılın Rapidus için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Projenin başarılı olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yarı iletken tesis inşaatının Ocak 2025'e kadar tamamlanması ve fabrikadaki test üretim hatlarının en erken Nisan 2025'te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Japon hükümetinin finansman sağladığı, Toyota ve Sony dahil 8 Japon üretici firmanın yer aldığı Rapidus konsorsiyumu Ağustos 2022'de kurulmuştu.

AR-GE alanı dahil 5 trilyon yenlik (32 milyar dolar) bütçe tahsis edileceği duyurulan tesis yatırımı kapsamında iki nanometrelik çip üretimi planlanıyor.

Kaynak: AA / Teknoloji

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